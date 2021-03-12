«Буковель» закривають на карантин: туристи не зможуть потрапити на курорт

Поліція проводить слідчі дії на знаменитому українському гірськолижному курорті

Сьогодні, 12 березня, у другій половині дня поліція проводить слідчі дії на гірськолижному курорті «Буковель» і обмежила роботу окремих підйомників. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як повідомив агентству представник поліції, причиною слідчих дій є підозра в недотриманні карантинних обмежень у «червоній» карантинній зоні.

За його словами, з великою ймовірністю підйомники повністю припинять роботу в суботу, 13 березня.

Водночас, Івано-Франківська регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила закрити на карантин курорт «Буковель».

Обласна влада вирішила обмежити в'їзд на територію Поляницької територіальної громади, де розташований курорт «Буковель». На територію ОТГ пропускатимуть тільки мешканців або працівників місцевих закладів та підприємств, тому туристи не зможуть потрапити на курорт.

Як повідомлялося, після віднесення Івано-Франківської області до «червоної» карантинної зони з 26 лютого на «Буковелі» були введені більш суворі карантинні обмеження: заклади громадського харчування працюють тільки навинос, скасовані масові заходи, концерти і розважальні програми.

За словами постійних відвідувачів і співробітників, кількість відпочивальників для цієї пори року невелика, незважаючи на чудові погодні умови для катання.

Регулярне пасажирське сполучення з Івано-Франківською областю зупинено на початку березня.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині критична ситуація з коронавірусом. В Івано-Франківську у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

Від 11 березня через обмеження «червоної зони» Івано-Франківськ зупинив тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

В Івано-Франківську через карантинні обмеження періодично протестують підприємці. У четвер, 11 березня, на в’їзді в гірськолижного курорту «Буковель» підприємці перекрили дорогу з вимогою закрити курорт на карантин.

Кілька десятків людей ходили постійно пішохідним переходом, час від часу пропускаючи авто. У такий спосіб хочуть привернути увагу до несправедливого введення карантинних обмежень. Мовляв, роботу магазинів, ринків, ресторанів, кафе заборонено, транспорт зупинено, а курорт продовжує приймати туристів.

«Європейська солідарність» теж вимагає від влади припинити роботу курорту «Буковель» на Прикарпатті через загрозливу епідемічну ситуацію в регіоні.

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