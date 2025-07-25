«Це було пекло»: туристи скаржаться на відпочинок на популярному грецькому острові

Популярне туристичне місце в Греції раніше вважалося ідилічним місцем для відпочинку під час літніх канікул, але через натовп мандрівників курорт став «пеклом»

Літня відпустка до Греції – це занурення в культуру, насолода сонячними променями, місцеві делікатеси та блукання чарівними вуличками. Але розкішна відпустка на грецькому острові Санторіні у реальності не настільки ідилічна, адже доводиться боротись із шаленими натовпами, що заполонили острів. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Які проблеми чекають на Санторіні?

27-річна Габріелла Баррас відвідала Санторіні на початку цього липня, побачивши мальовничі фотографії острова в соціальних мережах. Чотириденна поїздка коштувала їй 2200 фунтів стерлінгів, але це було зовсім не так, як вона собі уявляла, а з «натовпами туристів».

«Я очікувала, що Санторіні буде мальовничим, розслаблюючим та чудовим відпочинком. Я хотіла відчути грецьку культуру та їжу», – розповіла Габріелла. Вона була вкрай розчарована і назвала відпустку на цьому острові «пекельною».

Вона також опублікувала фото, на якому видно, як люди тісняться на терасі, щоб побачити захід сонця.

Насправді на острові виявилося так багато туристів та магазинів, що розслабитися було неможливо. «Приголомшливий наплив туристів був у кожному місці, яке ми відвідували. Санторіні точно не був таким чудовим та розслаблюючим місцем, якого я очікувала. Сотні людей намагалися побачити захід сонця одночасно», – розповіла Габріелла.

Габріелла поділилася очікуваннями та реальністю своєї поїздки на Санторіні в соціальних мережах Jam Press

Габріелла – не єдина мандрівниця, яка розкритикувала Санторіні. 25-річна Клер Сміт зупинялася в популярному туристичному місці на шість ночей лише кілька тижнів тому, що коштувало їй 600 фунтів стерлінгів. Однак замість того, щоб милуватися кришталево чистою водою крізь культові біло-блакитні будівлі, її головним видом став натовп туристів. «Спроба сісти в автобус була справжнім хаосом», – згадує вона.

«Я хотіла дослідити пляжі та відпочити. Я очікувала приголомшливих краєвидів та класичних фотографій, які можна побачити по всьому Instagram, будівель з блакитними куполами. Місто Ія було гарним, але головні вулиці міста були настільки переповнені, що доводилося довго ходити, а ще було дуже спекотно, ніде не було тіні. Це, мабуть, було найгірше», – коментує Клер Сміт.

Сотні людей намагалися побачити захід сонця одночасно Jam Press

Клер радить іншим відпочивальникам уникати Санторіні в пік сезону. Вона поділилася: «Я б все одно рекомендувала його людям, бо вважаю, що це досить унікальний острів з неймовірними краєвидами, кальдерою, білими будівлями та заходами сонця».

Нагадаємо, Греція очікує на тривалу та інтенсивну хвилю спеки, яка накриє більшу частину країни, починаючи з вівторка. За прогнозами синоптиків, температура повітря значно перевищить позначку +40 °.