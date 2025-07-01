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Греція вводить нове правило у магазинах, які продають цигарки чи алкоголь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Греція вводить нове правило у магазинах, які продають цигарки чи алкоголь
Греція каратиме тих, хто посилає дітей за тютюном
фото із відкритих джерел

Греція криміналізує продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім. Збут цих товарів буде можливий тільки після надання посвідчення

Продаж неповнолітнім цигарок чи алкоголю у Греції вперше стане кримінальним злочином. Уряд у п'ятницю оприлюднить відповідний законопроєкт і таким чином покладе край типовій для дорослих практиці посилати дітей та підлітків за цигарками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Міністр охорони здоров'я Греції Адоніс Георгіадес пояснив, що ініціатива давить за мету захист молоді від шкідливих звичок.

«Починаючи з п'ятниці, коли законопроєкт буде опублікований, ми відмовимося від хитрощів, пов'язаних із продажем алкоголю і тютюну неповнолітнім, введемо обов'язкову вимогу показувати посвідчення особи у всіх тютюнових магазинах», – зазначив Адоніс Георгіадес.

Закон, що готується, передбачає суворе покарання для барменів і офіціантів, які свідомо пропонують алкоголь неповнолітнім. (92% 16-річних греків повідомляють про наявність легкого доступу до алкоголю в закладах).

Серйозний крок Афін на шляху викорінення шкідливих звичок у молоді зроблено на тлі зусиль Єврокомісії та деяких країн-членів ЄС досягти підвищення податків і, відповідно, цін на тютюнові вироби. Якщо це станеться, то ціна пачки цигарок у Греції пачка може сягнути 6-7 євро.

Примітно, що поки що в Афінах проти такого різкого подорожчання, побоюючись негативних наслідків для економіки та процвітання контрабанди.

Нагадаємо, на Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет. Бюро економічної безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрило нелегальний тютюновий цех, облаштований у приміщеннях колишньої свиноферми під Києвом.

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Теги: законопроєкт молодь тютюнові вироби алкоголь Греція

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