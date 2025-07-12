Туристка 12 днів блукала в австралійській пустелі: як вона вижила

Вілга «добре виспалася» в лікарні і адаптується до нормального життя

Жінка пройшла 24 кілометри «у розгубленому та дезорієнтованому стані»

Майже два тижні тривали пошуки 26-річної німецької туристки, яка заблукала у пустельному районі Західної Австралії. Щоб вижити, вона пила воду з калюж та ночувала просто неба. Як інформує «Главком», про дивовижний порятунок молодої жінки повідомляє ВВС.

Востаннє Кароліну Вілгу, яка приїхала до Австралії із Німеччини, бачили в магазині в місті Бікон, куди вона приїхала своїм фургоном 29 червня.

Лише у четвер, 10 липня, автомобіль туристки виявила поліція у чагарниках на північ від цього міста. Однак біля фургону, який застряг у болоті, її не було.

Як виявилося, жінка пройшла 24 кілометри «у розгубленому та дезорієнтованому стані».

У п’ятницю, 11 липня, Вілгу помітила випадкова водійка, яка побачила дівчину, що махала руками на узбіччі дороги. Вона була боса, із обмотаною ногою.

Туристка страждала від виснаження, зневоднення, мала на тілі «численні укуси комах» і травми ноги.

Пізніше її доставили гелікоптером до лікарні в місті Перт.

«Вона провела 11 ночей просто неба і вижила, споживаючи мінімальні запаси їжі, які в неї були, також їй довелося пити дощову воду та з калюж», – розповіли в поліції.

Вілга «добре виспалася» в лікарні і адаптується до нормального життя.

Нагадаємо, туристка вижила після падіння у кратер активного вулкана у Індонезії. Потерпіла послизнулася, скотившись майже 300 метрів схилом, перш ніж зупинитися біля озера Сегара Анак. У кратері вона провела три дні без їжі та води.

До слова, HelloSafe склав рейтинг найбезпечніших і найбільш небезпечних країн для подорожей у 2025 році. Місце у ньому знайшлось і Україні. Рейтинг розраховується на основі набору з 35 критеріїв, розділених на наступні категорії: виникнення стихійних лих, насильство в суспільстві, участь у збройних конфліктах, інфраструктура охорони здоров'я та мілітаризація.