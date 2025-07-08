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Червоне море знову небезпечне: Хусити атакували грецький балкер, двоє загиблих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Червоне море знову небезпечне: Хусити атакували грецький балкер, двоє загиблих
Цей напад поклав край піврічному спокою в Червоному морі
фото: скріншот з відео

У Червоному морі загинули двоє моряків унаслідок нападу на грецький балкер

У Червоному морі стався черговий напад на балкер під прапором Ліберії, що перебуває під грецьким управлінням, унаслідок якого двоє членів екіпажу загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SKAI.

Як зазначає видання з посиланням на джерела, близькі до ситуації, інцидент стався за 50 морських миль на захід від столиці Ємену, яка контролюється повстанським рухом хуситів. Судно «Eternity C» було атаковано морськими безпілотниками та човнами поблизу порту Ходейда, повідомила агентству Reuters його менеджер Cosmoship Management з Пірея.

Двоє членів екіпажу отримали серйозні поранення, а двоє зникли безвісти, повідомила компанія, додавши, що на борту перебували озброєні охоронці. Представник Cosmoship зазначив, що було пошкоджено місток судна та телекомунікації, що ускладнило зв'язок з екіпажем. Балкер «Eternity C» прямував до Джидди в Саудівській Аравії, коли зазнав нападу.

Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) також повідомив про інцидент, зазначивши, що судно було атаковано реактивними гранатами з малих суден. Влада проводить розслідування, а суднам у регіоні рекомендовано проходити з обережністю.

Цей напад стався після того, як раніше в понеділок хусити заявили, що вантажне судно, яке вони вразили артилерійським вогнем, ракетами та катерами на дистанційному управлінні, начиненими вибухівкою, затонуло в Червоному морі. Це була їхня перша відома атака у відкритому морі цього року. Грецький оператор судна, компанія Stem Shipping, підтвердила, що всі 19 членів екіпажу суховантажа «Magic Seas» (який ходив під ліберійським прапором) були врятовані торговим судном, що проходило повз, і очікується, що вони прибудуть до Джибуті пізніше в понеділок. За словами представника компанії Майкла Бодуроглу, судно «Magic Seas», яке перевозило залізо та добрива з Китаю до Туреччини, набирало воду після атаки та залишалося під загрозою затоплення.

Цей напад поклав край піврічному спокою в Червоному морі, одному з найжвавіших судноплавних шляхів світу. Атаки хуситів з кінця 2023 року до кінця 2024 року значно порушили судноплавство між Європою та Азією через Суецький канал. Хусити здійснили понад 100 нападів на судна в Червоному морі, Аденській затоці та протоці Баб-ель-Мандеб, що їх з'єднує, заявляючи про солідарність з палестинцями після початку війни в Газі у 2023 році. Однак цього року їхні атаки припинилися, останній відомий інцидент був у грудні 2024 року.

Нагадаємо, високопоставлений офіцер сил безпеки ХАМАС повідомив, що палестинське озброєне угруповання втратило близько 80% свого контролю над сектором Газа. Він зазначив, що озброєні клани активно заповнюють цю порожнечу, свідченням чого є майже повний крах безпеки в регіоні. 

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Теги: море Греція Ємен

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