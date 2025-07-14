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Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT
Пасажири мають звикати до затримок авіарейсів
фото із відкритих джерел

Літо може запам'ятатись пасажирам найсерйознішими затримками за всю історію європейського авіасполучення 

Європейський Союз попереджає, що літо 2025 року може принести рекордні затримки у європейському повітряному сполученні через сукупність факторів: брак диспетчерів повітряного руху, часті страйки, підвищений попит на авіаперевезення та дедалі сильніший вплив зміни клімату. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Європейські чиновники заявили, що система управління повітряним сполученням працює на межі своїх можливостей, тоді як кількість рейсів досягла історичного максимуму. У найзавантаженіші дні близько 37 тис. рейсів пролітають через європейський повітряний простір, що є максимальною кількістю, яку диспетчери можуть безпечно обслужити.

Затримки в європейському повітряному сполученні через брак персоналу та страйків

За даними Eurocontrol, у перші місяці 2025 року обсяг повітряного сполучення зріс на 5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас затримки в європейському повітряному сполученні збільшилися в тій же пропорції. Дев'ять країн, у тому числі Франція, Німеччина, Греція та Іспанія – популярні туристичні напрямки – страждають від найбільших затримок. Страйки, особливо у Франції, значною мірою сприяють цій кризі. Усього за два дні було зірвано понад 4 тис. рейсів, що спричинило значні збитки для таких компаній, як Air France-KLM. Eurocontrol оцінює, що один день страйку коштує приблизно 100 євро за хвилину.

Затримки в європейському повітряному сполученні посилюються зміною клімату

Офіційні особи ЄС попереджають, що екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату, становлять серйозну загрозу європейській авіації. Лісові пожежі спричинили тимчасове закриття аеропорту в Марселі, а в Греції високі температури змусили закрити деякі важливі туристичні об'єкти, такі як Акрополь. Крім того, скорочення доступного повітряного простору через війну в Україні ще більше ускладнює ситуацію.

Європейський комісар з транспорту Апостолос Ціцикостас закликав держави-члени дотримуватися своїх зобов'язань щодо забезпечення доступності персоналу авіадиспетчерської служби, наголосивши, що в деяких випадках їх підготовка триває до п'яти років.

ЄС вимагає прискорити реформу для скорочення затримок у європейському повітряному сполученні.

Рафаель Шварцман, віцепрезидент Міжнародної асоціації повітряного транспорту у Європі (IATA), заявив, що різниця між обіцянками та реальністю «межує з фантастикою». Перевізники вимагають якнайшвидшого впровадження ініціативи «Єдине європейське небо», яка дозволить зробити маршрути між пунктами призначення до ЄС більш ефективними.

Без ухвалення термінових заходів літо 2025 року може стати кошмаром для мільйонів пасажирів, які постраждали від затримок у європейському повітряному сполученні, що створює навантаження на всю авіаційну інфраструктуру континенту.

Нагадаємо, російські авіакомпанії втратили близько 20 млрд рублів (близько $260 млн) через колапс в авіасполученні 5-6 липня. Скасування рейсів у першу добу в трьох аеропортах оцінюються в 4-6 млрд рублів.  Тільки в Москві та Пітері було скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.

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Теги: Німеччина авіація Греція Франція туризм Іспанія літак авіаперевезення Європейський союз

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