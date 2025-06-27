У ЄС викрито масштабну схему ввезення нелегального імпорту з Китаю

Європейська прокуратура викрила злочинні мережі, що завозять до ЄС нелегальний імпорт із Китаю

Єврослідчі розкрили схему з підробленими документами при імпорті з Китаю через порт Пірей, через яку Греція втратила близько 700 млн. євро. Про це йдеться в оприлюдненій заяві Європейської прокуратури (EPPO), повідомляє «Главком».

Розслідування Європейської прокуратури охоплює 14 країн ЄС. Згідно із заявою, вона включала обшуки у Греції, Іспанії, Франції та Болгарії. Під час понад 100 обшуків, проведених в офісах митних брокерів та інших місцях, було затримано десятьох підозрюваних, серед яких двоє митних службовців.

Правоохоронці вилучили тисячі електровелосипедів та електроскутерів, а також 480 контейнерів для подальшої перевірки та верифікації у порту Пірей. Також вони видали накази про арешт нерухомості, човнів та банківських рахунків.

Усього було вилучено близько 5,8 млн. євро в різних валютах, зокрема 4,75 млн. євро в Греції, а також кілька вогнепальних та інших видів зброї.

За даними EPPO, також було конфісковано 11 об'єктів нерухомості в Іспанії, а також 27 транспортних засобів та предмети розкоші.

За даними EPPO, у схемі брали участь кілька злочинних угруповань, яких переважно контролювали громадяни Китаю, які займалися імпортом китайських товарів до ЄС, їх розподілом і продажем, а також відмиванням грошей та пересиланням прибутку до Китаю.

Після прибуття товарів з Китаю до ЄС, переважно через порт Пірей, їх занижують у вартості або неправильно класифікують, щоб уникнути мита, і продають компаніям в інших державах ЄС за схемою, розробленою для уникнення сплати ПДВ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про підписання нової торговельної угоди з Китаєм, однак не надав жодних деталей щодо її змісту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа. «Ми лише вчора підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією – дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників». Водночас Трамп додав, що не з усіма країнами США укладатимуть домовленості: «Деяким ми просто надішлемо листа з повідомленням, що вони сплачуватимуть 25%, 35%, 45%».Американський президент також повідомив про підготовку торгової угоди з Індією.«У нас є план, можливо, з Індією – дуже великий план, – за яким ми збираємося відкрити Індію» , – сказав Трамп.

Пізніше міністр торгівлі США Говард Лютник пояснив Bloomberg TV, що підписання, про яке згадував Трамп, відбулося два дні тому і що воно закріпило домовленості щодо тарифів, досягнутих Сполученими Штатами та Китаєм на торгових переговорах у Женеві у травні та Лондоні у червні, і не було всеосяжною торговою угодою. Раніше Лютник повідомляв, що за підсумками лондонського раунду переговорів було досягнуто «рамкової угоди», а Трамп заявив, що «угода завершена» і очікує остаточного схвалення з боку голови КНР Сі Цзіньпіна.