Шокуюче зізнання «вагнерівців»: Пригожин особисто наказував розстрілювати українських дітей

Особисто Євген Пригожин віддавав найманцям злочинні накази про розстріли та вбивства українців

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин особисто віддає накази про розстріл мирних жителів України. Крім того, він схвалює жорстокість цих злочинів. Про це розповіли два завербовані екснайманці виданню Gulagu.net 17 квітня.

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Йдеться про колишніх засуджених із саратовської ВК-13 та воронезької ВК-1 Азамата Улдарова та Олексія Савічева, відповідно. Вони обоє були помилованi після участі у війні в Україні президентом Володимиром Путіним і зараз перебувають у РФ.

Екснайманці розповіли, що вони не могли не виконувати злочинні накази. За будь-яке невиконання наказу їх чекало «обнулювання» – жорстоке вбивство.

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«Ми йшли і вбивали всіх – жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей. У тому числі маленьких – п'ятирічних. У мене є начальники, командири. Над ними є Пригожин, який нам сказав не дати виходу нікому, всіх знищити», – каже окупант.

При цьому люди, яких вбивали найманці, були абсолютно беззбройні і причиною розстрілу могли стати звичайні татуювання. У тому числі, якщо там зображено символіку «Азова». Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин заохочував «вагнерівців» бути жорстокішими із українцями.

Нагадаємо, що 17 квітня російські правозахисники викрили злочини Пригожина та найманців «Вагнера».

До жорстокого і цинічного вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі напередодні, причетні бійці ПВК «Вагнер». За словами правоохоронців, він зв'язався з колишнім бійцем ПВК «Вагнера» Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії. Той, у свою чергу, впізнав на відеозаписі своїх товаришів по службі.