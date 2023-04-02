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Росіяни зазнають величезних втрат та вербують на війну строковиків у Криму – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни зазнають величезних втрат та вербують на війну строковиків у Криму – Генштаб
Українські військові за минулу добу відбили 50 атак окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут

Триває чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних  ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 2 квітня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Сьогодні російські загарбники здійснили 2 ракетних удари та провели масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по центральній частині міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок злочинних дій окупантів загинули та отримали поранені мирні жителі, пошкоджень зазнали дитячий дошкільний заклад, багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки  героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру, протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Басівка, Рясне і Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області. Обстріляли Васюківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка та Мір’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалює оборонні рубежі та позиції. Обстріляв, зокрема, Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Новоандріївку Запорізької області, а також Дудчани, Зміївку, Берислав, Веселе, Миколаївку, Бургунку, Антонівку Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення, у військових частинах збройних сил РФ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з МО РФ та участі у бойових діях на території України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Нагадаємо, ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють.

Раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія провалила так званий «великий» зимовий наступ і не досягла поставлених цілей – повністю захопити Донецьку і Луганську області.

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Теги: Вугледар Костянтинівка Генштаб обстріл Миколаїв Авдіївка Херсон місто населення втрати ворог наступ Бахмут росія

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