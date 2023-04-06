Українські захисники показали вуличні бої у Бахмуті (відео)

У місті тривають пекельні бої

У Бахмуті тривають жорстокі бої. Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України опублікувало відео вуличних боїв.

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«Бої в місті Бахмут очима операторів ССО України. На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що російські сили під Бахмутом використовують термобаричні артилерійські системи ТОС-1А. Аналітики ISW кажуть, що геолокаційні кадри відео підтверджують, що російські війська просунулися на північ від Бахмута (на північ від Хромового в 2 км від міста і на північний схід від Оріхово-Василівки в 11 км).

До слова, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.