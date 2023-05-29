Польща створить комісію, яка розслідуватиме російський вплив у країні

Анджей Дуда: «На рівні Євросоюзу і в окремих країнах також мають бути сформовані комісії з розслідування впливу Росії на європейські інститути»

Комісія має розглянути та з'ясувати справи державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни, які під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі

Найближчим часом у Польщі планують підписати закон, який дасть змогу вивчити та розслідувати вплив Росії на ситуацію в країні. Для цього буде створено профільну комісію. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Associated Press.

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«Я підпишу закон про створення комісії, яка буде призначена для розслідування російського впливу в Польщі», – йдеться у повідомленні.

Президент Польщі додав, що схвалює законопроєкт, тому що в США і деяких країнах Європи ведуться дискусії про вплив Росії на внутрішню політику.

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«На рівні Євросоюзу і в окремих країнах також мають бути сформовані комісії з розслідування впливу Росії на європейські інститути», – сказав Дуда.

За його словами, Польща наполягатиме на цьому на наступній сесії Європейської ради.

Зазначимо, що ініціатива створення Державної комісії з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках виникла у грудні минулого року.

Комісія має розглянути та з'ясувати справи державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни, які у 2007-2022 роках під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі.

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Комісія має проаналізувати службову діяльність, передачу інформації третім особам, укладання контрактів чи розпорядження державними, чи корпоративними коштами тощо.

Нагадаємо, що в березні шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі. Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

До слова, до кінця 2023 року Польща має намір підписати новий договір із Україною про добросусідство, дружні відносини та співробітництво. .