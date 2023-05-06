Україна повернула з полону 45 захисників «Азовсталі»

Україна повернула додому нацгвардійців з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах

Серед полонених є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя

Україна повернула додому 45 полонених. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі», повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Усі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі».

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Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.

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«Українці – наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання Президента Володимира Зеленського «звільнити всіх наших людей» разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Слава українським героям! Ми щасливі, що ви вдома!», – написав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас.