Американський дипломат радить Україні не затягувати з контрнаступом

Тейлор: «Росія має перевагу у кількості солдат, вона може дозволити собі бути повільною і не поспішати»

Коли США та Європа та інші країни побачать, що українці знову заволоділи воєнною ініціативою і почали реальну кампанію зі звільнення власної території від росіян, як це було минулої осені, то тим самим вони заохотять американців та європейців, та й самих українців. Про це розповів американський дипломат, віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор. «Це буде великий сплеск ентузіазму та інтересу до надання ще більшої кількості озброєнь», – зазначив він.

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Водночас американський дипломат закликав українців не чекати, а боротися якомога швидше, адже Росія має перевагу у війні у вигляді великої кількості солдатів.

«Чим раніше Україна досягне цього успіху, тим краще. Росія має значно більше населення і може залучити багато росіян, принаймні тих, які не втекли з країни. Росія має перевагу у кількості солдат, хоча для їхнього навчання потрібно багато часу. Але Росія може дозволити собі бути повільною і не поспішати», – вважає він.

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Вільям Тейлор переконаний, що українці не можуть собі цього дозволити – діяти повільно і він упевнений у перемозі української армії. «Українцям потрібно перемагати швидко і якомога скоріше. І я гадаю, що вони зможуть це зробити», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Але цього ще замало, аби прогнати загарбників з території України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK. «Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом», – зазначив Буданов. Водночас він наголосив, що для того, аби витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема винищувачі.

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