Чому не варто брати телефон під час зарядки: озвучено три причини

Багато українців не випускає з рук свої смартфони навіть під час їхньої зарядки

Фахівці запевняють, що під час зарядки телефон краще не чіпати

Багато українців не випускає з рук свої смартфони навіть під час їхньої зарядки. Проте фахівці запевняють, що під час цього процесу телефоном краще взагалі не користуватися.

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Перша причина відмовитися від цього – значне уповільнення процесу зарядки. Якщо ви користуватиметеся телефоном у момент зарядки, то більшість енергії використовуватиметься не на телефон, а на запущені процеси. Таким чином, про економію заряду батареї не йдеться, а заряджатися ваш гаджет буде набагато довше.

Друга причина – нагрівання телефону. Особливо гостро проблема стоїть у спекотну погоду влітку. Коли ви граєте або запускаєте різні програми на телефоні, він автоматично нагрівається. Також він нагрівається під час зарядки. Таким чином, ви створюєте для гаджета подвійне навантаження.

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Третя причина – ви можете пошкодити зарядний пристрій, якщо постійно будете «смикати» свій телефон. Також може бути пошкоджений і зарядний порт у телефоні, а відремонтувати його коштуватиме недешево.

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