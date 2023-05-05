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Чому не варто брати телефон під час зарядки: озвучено три причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чому не варто брати телефон під час зарядки: озвучено три причини
Багато українців не випускає з рук свої смартфони навіть під час їхньої зарядки
фото ілюстративне

Фахівці запевняють, що під час зарядки телефон краще не чіпати

Багато українців не випускає з рук свої смартфони навіть під час їхньої зарядки. Проте фахівці запевняють, що під час цього процесу телефоном краще взагалі не користуватися.

Перша причина відмовитися від цього – значне уповільнення процесу зарядки. Якщо ви користуватиметеся телефоном у момент зарядки, то більшість енергії використовуватиметься не на телефон, а на запущені процеси. Таким чином, про економію заряду батареї не йдеться, а заряджатися ваш гаджет буде набагато довше.

Друга причина – нагрівання телефону. Особливо гостро проблема стоїть у спекотну погоду влітку. Коли ви граєте або запускаєте різні програми на телефоні, він автоматично нагрівається. Також він нагрівається під час зарядки. Таким чином, ви створюєте для гаджета подвійне навантаження.

Третя причина – ви можете пошкодити зарядний пристрій, якщо постійно будете «смикати» свій телефон. Також може бути пошкоджений і зарядний порт у телефоні, а відремонтувати його коштуватиме недешево.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення. Ткаченко зазначив, що необхідно провести експертну оцінку того, у який спосіб відбуватиметься взаємодія між державою і соцмережею.

Також у «Дії» з'являться нові корисні послуги для водіїв. Уже в серпні номери для авто можна буде купити онлайн, а у вересні будуть доступні послуги купівлі-продажу транспортних засобів. У вересні планують перевести весь процес купівлі-продажу авто у цифровий варіант – у «Дію». Для цього будуть потрібні лише продавець-покупець і два смартфони у них.

До слова, першими Android 14 отримають смартфони Google Pixel та Samsung Galaxy. Редактори німецького видавництва надали величезний список, де представлено понад 100 моделей смартфонів, які оновляться до Android 14 у 2023 чи 2024 році. Залежно від моделі, нова ОС «прилетить» вже у вересні-жовтні цього року. Потім поновлення будуть доступні власникам апаратів інших виробників.

Теги: телефон українці смартфон правила

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