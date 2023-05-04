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Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
NAVI має чітку громадянську позицію
фото: пресслужба Natus Vincere – NAVI Javelins

Укотре на жіночій сцені «джевелінки» завойовують золото

Днями завершився міжнародний чемпіонат Gamers Without Borders 2023 Fe, переможцями якого стала жіноча команда кіберспортивної організації Natus Vincere – NAVI Javelins. Дівчата віртуозно обіграли суперниць по Counter-Strike: Global Offensive з фінальним рахунком 3:0. Про це йдеться на сайті організації.

«Укотре на жіночій сцені «джевелінки» завойовують золото. Цього разу перемога не тільки принесла дівчатам $ 10 000 за участь у змаганнях, але й дозволила розпоряджатися $ 1 000 000, який піде на благодійність», – повідомляє пресслужба Natus Vincere – NAVI Javelins.

За умовами чемпіонату, команда-переможець здобуває право передати мільйон доларів до одного з фондів, запропонованих організаторами турніру. Дівчата з NAVI Javelins зупинилися на International Medical Corps й попросили переказати кошти на підтримку охорони здоровʼя в Україні.

Міжнародний медичний корпус – це некомерційна організація, яка з 1984 року надає невідкладну допомогу постраждалим від війни та стихійних лих по всьому світу. Корпус активно допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема, тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я.

Мільйон доларів – це не перша значна сума, яку кіберспортивна організація Natus Vincere спрямовує на допомогу Україні. З початком повномасштабного вторгнення вони провели низку благодійних шоу-матчів, а також організували благодійний турнір BORN TO BE BRAVE.

Це змагання за участі провідних світових команд із Counter-Strike: Global Offensive стало помітною подією в кіберспорті – вдалося зібрати $400 000. Своєю чергою власник Natus Vincere Максим Кріппа, який є також засновником благодійного фонду МК Foundation, за рахунок власних коштів збільшив суму до $500 000. Гроші було передано в розпорядження фонду United24, створеного за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. United24 відзначив вклад Natus Vincere трофеєм-подякою, створеним із бахмутської солі та кримського ракушняка.

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Теги: українці жінка кіберспорт Підсумковий турнір

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