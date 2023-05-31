Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал

Священник із Польщі Даніель Вахов’як поділився у Твіттері своєю історією про те, як він відмовився зайти до ресторану нібито лише тому, що перед ним висів лише прапор України, і був висміяний користувачами соцмережі

Парафіяльний священник з польського міста Козєглова спричинив шквал коментарів у Twitter під своїм актиукраїнським дописом. Він зазначив, що перебував у польському місті, і хотів зайти до закладу, щоб скуштувати вареників. Проте вирішив не заходити, бо на вході висів лише прапор України, натомість польського не було. Його допис ніщивно розкритикували користувачі соцмережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отець Даніель Вахов’як ще 23 травня поділився у Твіттері своєю історією про те, як він відмовився зайти до ресторану нібито лише тому, що перед ним висів лише прапор України.

Czas na obiad. Nie jestem w swoim mieście, ale nadal w Polsce. Zaciekawiła mnie reklama pierogów. Idziemy. Po 300 metrach widzimy, że powiewa jedynie flaga Ukrainy. Pytam się, dlaczego nie wisi zatem i flaga Polski? Bo właściciel to Ukrainiec. Idziemy dalej ze względu na brak 🇵🇱. Будь ласка, читайте текст після реклами May 23, 2023

«Настав час обіду. Я не у своєму місті, але все ще в Польщі. Мене заінтригувала реклама вареників. Йду. Через 300 метрів бачу, що майорить лише прапор України. Я запитую себе, чому не майорить польський прапор? Тому що власник українець», – написав він. Священник додав, що через відсутність польського прапора відмовився заходити до приміщення.

Твіт священника побачили понад 1,7 млн разів, і вподобали 1560 разів. Утім, більшість користувачів все ж були були шоковані такою позицією панотця. «Купи собі мізків у магазині», «А якби висів прапор Ватикану, то якою б була ваша реакція?», «Ніколи не знаєш коли натрапиш на ідіота, цього разу я знайшов священника», – писали декотрі із них.

Нагадаємо, сьогодні 31 травня, вирушив тестовий потяг Київ – Варшава, сформований з 14 стандартних вагонів.Зазначається, що напрямок Київ – Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць. Обмежена пропозиція місць обумовлена тим, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають трьохмісні купе.