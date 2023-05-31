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Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
Антиукраїнський допис священника у соцмережі був розкритикований поляками
фото:https://ukrayina.pl

Священник із Польщі Даніель Вахов’як поділився у Твіттері своєю історією про те, як він відмовився зайти до ресторану нібито лише тому, що перед ним висів лише прапор України, і був висміяний користувачами соцмережі

Парафіяльний священник з польського міста Козєглова спричинив шквал коментарів у Twitter під своїм актиукраїнським дописом. Він зазначив, що перебував у польському місті, і хотів зайти до закладу, щоб скуштувати вареників. Проте вирішив не заходити, бо на вході висів лише прапор України, натомість польського не було. Його допис ніщивно розкритикували користувачі соцмережі. 

Отець Даніель Вахов’як ще 23 травня поділився у Твіттері своєю історією про те, як він відмовився зайти до ресторану нібито лише тому, що перед ним висів лише прапор України.

«Настав час обіду. Я не у своєму місті, але все ще в Польщі. Мене заінтригувала реклама вареників. Йду. Через 300 метрів бачу, що майорить лише прапор України. Я запитую себе, чому не майорить польський прапор? Тому що власник українець», – написав він. Священник додав, що через відсутність польського прапора відмовився заходити до приміщення.

Твіт священника побачили понад 1,7 млн разів, і вподобали 1560 разів.  Утім, більшість користувачів все ж були були шоковані такою позицією панотця. «Купи собі мізків у магазині», «А якби висів прапор Ватикану, то якою б була ваша реакція?», «Ніколи не знаєш коли натрапиш на ідіота, цього разу я знайшов священника», – писали декотрі із них.

Нагадаємо, сьогодні 31 травня, вирушив тестовий потяг Київ – Варшава, сформований з 14 стандартних вагонів.Зазначається, що напрямок Київ – Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць. Обмежена пропозиція місць обумовлена тим, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають трьохмісні купе.

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Теги: росія Польща прапор потяг реклама священник Варшава прапор України

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