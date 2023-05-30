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«Московська церква не вчила нас бути людиною». Священник розповів, чому перейшов до ПЦУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Московська церква не вчила нас бути людиною». Священник розповів, чому перейшов до ПЦУ
Дмитро Гнилосир: «Ми (представники УПЦ МП – ред.) з легкістю анафематствували цілу християнську спільноту тільки за зраду Москві»
фото: Facebook / Дмитро Гнилосир

За словами священника, в УПЦ МП вчили багато чому правильному, але не тому, як бути людиною

Священник Димитрій Гнилосир, який перейшов із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України розповів, що УПЦ МП не вчить бути людиною. Про це він написав у Facebook, передає «Духовний фронт України».

За словами Димитрія Гнилосира, після його переходу багато його друзів та знайомих, що залишилися в УПЦ МП, стали називати його Іудою. Однак він рішуче заперечує таке порівняння.

«На відміну від Іуди, я Христа не зраджував. Я хочу служити людям, наслідуючи приклад Ісуса», – сказав отець Димитрій.

Він розповів, що через повномасштабну війну РФ проти України вирішив приєднатися до ПЦУ, адже в УПЦ МП не вчать бути людьми, хоча багато чому корисному, за його словами, навчали.

«Нас в УПЦ вчили багато чому правильному. Але не вчили бути людиною. Справді, ми з легкістю анафематствували цілу християнську спільноту ( УПЦ КП, ПЦУ, Константинопольський патріархат) тільки за зраду Москві, за порушення одного людського правила (канону), але нізащо в УПЦ не хочуть ні анафематствувати, ні хоча б розірвати відносини чи вийти зі складу РПЦ за порушення заповіді Божої, за благословення на вбивство нас та наших рідних… Де тут людяність? Одне фарисейство…», – написав священник.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП).

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Теги: православна церква УПЦ МП священник церква

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