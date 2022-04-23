Туреччина несподівано ухвалила болісне для Росії рішення

Туреччина закрила небо для літаків РФ, що прямують до Сирії

Анкара закрила повітряний простір для російських літаків, які летять у напрямку Сирії

Туреччина закрила свій повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, які прямують до Сирії. Про це заявив у суботу, 23 квітня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

«Ми закрили повітряний простір для російських військових і навіть цивільних літаків, що прямують до Сирії. Ми видавали (щоразу. – Ред.) дозвіл на три місяці. Дозвіл закінчується у квітні. Наш президент (Реджеп Тайіп Ердоган. – Ред.) це також повідомив Путіну . Після польоти було припинено», - наводить його слова газета Sabah.

Туреччина не бере участі у санкціях проти РФ.

«Ми є країною, яка не бере участі в санкціях. Якщо компанія (з РФ. – Ред.) хоче вести бізнес, вона повинна дотримуватися наших законів та норм міжнародного права», - сказав Чавушоглу.

Як повідомлялося, Туреччина може приєднатися до санкцій проти Росії, якщо вони будуть затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй.

Раніше Туреччина заявила про готовність стати гарантом безпеки України.

Як відомо, 30 вересня 2015 року Росія оголосила про військову операцію в Сирії, метою якої президент Володимир Путін назвав нібито боротьбу з терористичною організацією «Ісламська держава».



