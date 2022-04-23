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    Події в Україні

    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)

    Підрозділи додатково укомплектовані сучасним стрілецьким озброєнням - Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Підрозділи додатково укомплектовані сучасним стрілецьким озброєнням
    фото: ВМС ЗСУ

    Морпіхи тренувалися здійснювати рейдові та антидиверсійні дії

    На півдні України триває інтенсивна підготовка підрозділів морської піхоти, що проходять процес відновлення боєздатності та подальшого злагодження для виконання завдань за призначенням. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

    Цього разу морпіхи тренувалися здійснювати рейдові та антидиверсійні дії у складі підрозділів. Більшість особового складу, з яким проводили заняття, вже мають за плечима значний бойовий досвід. Воїни брали участь у бойових діях, зокрема, і на південному напрямку під час широкомасштабного вторгнення російських загарбників, тому знають, як діяти в різних ситуаціях бойового застосування. Тож під час тренування більше звертали увагу на тактичні особливості виконання завдання, покращення злагодженості та взаємодії в різних умовах бою.

    Підрозділи додатково укомплектовані сучасним стрілецьким озброєнням, зокрема кулеметами MG-42 і Browning M2, а також протитанковими гранатометами англійського, французького та американського виробництва.

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    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)
    фото: ВМС ЗСУ

    Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські морпіхи отримали сучасну зброю і готуються до нових боїв (фото)