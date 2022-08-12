Туреччина почала видавати кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання

За кримськими татарами визнали статус «співвітчизників з тюркським корінням»

З початку серпня Міграційна служба Туреччини розпочала видачу довгострокових посвідок на проживання кримським татарам. Це стало можливим через визнання за ними статусу «співвітчизників з тюркським корінням». Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що дотепер під цей статус підпадали турки-ошук, уйгури, а також етнічні турки з Болгарії та Греції.

За турецьким законодавством, довгостроковий дозвіл на проживання в Туреччині можуть отримати лише іноземці, які перебувають у країні безперервно протягом 8 років. Але відтепер кримські татари не потребують виконання цієї умови для отримання довгострокового дозволу на проживання в Туреччині.

Охочі скористатися цим правом зможуть звернутися до регіональних управлінь міграції з необхідними документами, а перед тим записатись на зустріч на сайті.

«Туреччина по сьогоднішній день простягла руку допомоги 4296 співвітчизникам з тюркським корінням, що зазнали на собі негативного впливу війни між Україною і РФ. У спеціальних центрах у п'яти провінціях Туреччини розміщено 2804 співвітчизники з тюркським корінням з України, включаючи 409 кримських татар та 2395 - турків-ахиска», - йдеться у повідомленні

Згідно з офіційними даними, лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині, мають довгостроковий дозвіл на проживання. Але 75% іноземців з тюркським корінням, що проживають в Туреччині, мають такий дозвіл.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче кинути на війну з Україною випускників коледжів у Криму.

Крім того, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.