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Туреччина почала видавати кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Туреччина почала видавати кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання
Туреччина розпочала видачу кримським татарам довгострокових дозволів на проживання
фото з відкритих джерел

За кримськими татарами визнали статус «співвітчизників з тюркським корінням»

З початку серпня Міграційна служба Туреччини розпочала видачу довгострокових посвідок на проживання кримським татарам. Це стало можливим через визнання за ними статусу «співвітчизників з тюркським корінням». Про це повідомляє  Anadolu.

Зазначається, що дотепер під цей статус підпадали турки-ошук, уйгури, а також етнічні турки з Болгарії та Греції.

За турецьким законодавством, довгостроковий дозвіл на проживання в Туреччині можуть отримати лише іноземці, які перебувають у країні безперервно протягом 8 років. Але відтепер кримські татари не потребують виконання цієї умови для отримання довгострокового дозволу на проживання в Туреччині. 

Охочі скористатися цим правом зможуть звернутися до регіональних управлінь міграції з необхідними документами, а перед тим записатись на зустріч на сайті.

«Туреччина по сьогоднішній день простягла руку допомоги 4296 співвітчизникам з тюркським корінням, що зазнали на собі негативного впливу війни між Україною і РФ. У спеціальних центрах у п'яти провінціях Туреччини розміщено 2804 співвітчизники з тюркським корінням з України, включаючи 409 кримських татар та 2395 - турків-ахиска», - йдеться у повідомленні

Згідно з офіційними даними, лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині, мають довгостроковий дозвіл на проживання. Але 75% іноземців з тюркським корінням, що проживають в Туреччині, мають такий дозвіл.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче кинути на війну з Україною випускників коледжів у Криму.

Крім того, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.

Теги: Туреччина кримські татари

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