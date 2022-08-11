Головна Світ Політика
search button user button menu button

Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика

Надія Клочко
glavcom.ua
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
Казахстан та Туреччина уклали угоду про військове співробітництво 10 травня
фото з відкритих джерел

Росіяни бояться, що дані від Казахстану потраплять до рук американців

Уряд Казахстану затвердив протокол про співпрацю з Туреччиною в галузі військової розвідки. Рішення уряду Казахстану викликало бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

«Затвердити протокол між урядом Республіки Казахстан і урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі військової розвідки, ухвалений в Анкарі 10 травня 2022 року», – зазначається у відповідній постанові.

Документ уже набрав чинності. Метою протоколу є визначення зобов'язань, умов та порядку обміну розвідувальною військовою інформацією у трьох сферах співробітництва. Відповідно до протоколу, сторони здійснюють співпрацю у таких сферах:

  • взаємний обмін розвідувальної військової інформації та експертними оцінками з актуальних тем;
  • моніторинг розвитку військово-політичної обстановки в регіоні (державі), що становить загрозу безпеці держав сторін;
  • взаємний обмін інформацією щодо міжнародних терористичних та інших організацій, які становлять загрозу безпеці держав сторін.

Російський пропагандист, політолог Володимир Аватков висловив своє обурення рішенням уряду Казахстану, адже Туреччина є членом НАТО.

«Член ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, яку очолює РФ – «Главком») Казахстан та член НАТО Туреччина домовилися про обмін розвідувальною військовою інформацією. Постановою уряду Казахстану від 5 серпня 2022 року було затверджено відповідний протокол», – написав він у своєму Telegram.

Аватков побоюється, що дані, які Казахстан буде передавати Туреччині, можуть опинитися у розпорядженні інших членів НАТО.

«Поєднання туркоцентричних ініціатив з російськими давно викликає питання. Наприклад, як надалі зможуть поєднуватись інтеграційні починання ЄАЕС (Євразійський економічний союз) та Організації тюркських держав.

Але тут справа набагато серйозніша. НАТО – це не туркоцентрична організація (турки б хотіли, але – ні), дані отримають британці та американці, за що погладять по голові Анкару з її сидіння на двох стільцях. Туреччина вийшла за межі економіки, освіти і культури і зробила крок у полі безпеки, що ще небезпечніше з погляду інтересів Росії на пострадянському Сході», – заявив пропагандист.

Допис Аваткова поширив відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов. 

Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика фото 1

Нагадаємо, колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.

На скандальну публікацію експрезидента Росії Дмитра Медведєва із закликом анексувати Казахстан та Грузію відреагували депутати від опозиційної демократичної партії «Ак жол» («Світлий шлях») на чолі з лідером політсили Азатом Перуашевим. Вони звернулись до міністерства закордонних справ країни та вимагають відреагувати на оприлюднені на сторінці російського експрезидента претензії.  

Читайте також:

Теги: пропаганда росія Туреччина Казахстан

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роскомнадзор «раптом» виявив екологічні порушення на виробничих об`єктах Каспійського трубопровідного консорціуму, які компанія мала усунути до кінця листопада
Нафта з Казахстану. Нова гібридна зброя Кремля Енергетика
12 липня, 07:00
Казахстан мріє про спільний кордон з Україною – ексжурналіст
Казахстан мріє про спільний кордон з Україною – ексжурналіст
29 липня, 21:14
Казахстанські політики просять владу відреагувати 
Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 
2 серпня, 12:36

Політика

Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
Президент Литви назвав найважливіше питання у військовій допомозі Україні
Президент Литви назвав найважливіше питання у військовій допомозі Україні
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
Байден вирушив у відпустку
Байден вирушив у відпустку
Єврейське агентство «Сохнут» готується до виходу з РФ
Єврейське агентство «Сохнут» готується до виходу з РФ
Чехія, яка головує в ЄС, підтримала заборону видачі віз росіянам
Чехія, яка головує в ЄС, підтримала заборону видачі віз росіянам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
44K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
43K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
29K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
26K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 
23K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту