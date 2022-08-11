Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика

Росіяни бояться, що дані від Казахстану потраплять до рук американців

Уряд Казахстану затвердив протокол про співпрацю з Туреччиною в галузі військової розвідки. Рішення уряду Казахстану викликало бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

«Затвердити протокол між урядом Республіки Казахстан і урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі військової розвідки, ухвалений в Анкарі 10 травня 2022 року», – зазначається у відповідній постанові.

Документ уже набрав чинності. Метою протоколу є визначення зобов'язань, умов та порядку обміну розвідувальною військовою інформацією у трьох сферах співробітництва. Відповідно до протоколу, сторони здійснюють співпрацю у таких сферах:

взаємний обмін розвідувальної військової інформації та експертними оцінками з актуальних тем;

моніторинг розвитку військово-політичної обстановки в регіоні (державі), що становить загрозу безпеці держав сторін;

взаємний обмін інформацією щодо міжнародних терористичних та інших організацій, які становлять загрозу безпеці держав сторін.

Російський пропагандист, політолог Володимир Аватков висловив своє обурення рішенням уряду Казахстану, адже Туреччина є членом НАТО.

«Член ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, яку очолює РФ – «Главком») Казахстан та член НАТО Туреччина домовилися про обмін розвідувальною військовою інформацією. Постановою уряду Казахстану від 5 серпня 2022 року було затверджено відповідний протокол», – написав він у своєму Telegram.

Аватков побоюється, що дані, які Казахстан буде передавати Туреччині, можуть опинитися у розпорядженні інших членів НАТО.

«Поєднання туркоцентричних ініціатив з російськими давно викликає питання. Наприклад, як надалі зможуть поєднуватись інтеграційні починання ЄАЕС (Євразійський економічний союз) та Організації тюркських держав.

Але тут справа набагато серйозніша. НАТО – це не туркоцентрична організація (турки б хотіли, але – ні), дані отримають британці та американці, за що погладять по голові Анкару з її сидіння на двох стільцях. Туреччина вийшла за межі економіки, освіти і культури і зробила крок у полі безпеки, що ще небезпечніше з погляду інтересів Росії на пострадянському Сході», – заявив пропагандист.

Допис Аваткова поширив відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов.

Нагадаємо, колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.

На скандальну публікацію експрезидента Росії Дмитра Медведєва із закликом анексувати Казахстан та Грузію відреагували депутати від опозиційної демократичної партії «Ак жол» («Світлий шлях») на чолі з лідером політсили Азатом Перуашевим. Вони звернулись до міністерства закордонних справ країни та вимагають відреагувати на оприлюднені на сторінці російського експрезидента претензії.