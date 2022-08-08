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Посол України у Туреччині розповів, як Ердоган впливає на Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Посол України у Туреччині розповів, як Ердоган впливає на Путіна
Ердоган 5 серпня прибув до Росії для переговорів з Путіним
фото: російські ЗМІ

Туреччина допомагає Україні посередництвом у переговорах з Росією, але і не забуває про свої інтереси

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган певним чином впливає на російського диктатора Володимира Путіна, а Туреччина продовжує залишатися стратегічним партнером України. Про це він сказав у інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами дипломата, Туреччина залишається стратегічним партнером України, водночас українське керівництво розуміло той факт, що Стамбул має свої інтереси, ще до повномасштабної війни, які зараз «нікуди не поділися».

«Звичайно, посередницькі послуги, закриття проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарка, політична підтримка – це позитивні речі. Але є й ті речі, які нам не подобаються і не подобалися, ми говорили про це до війни у відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо жорсткіше, але це не означає, що ми зіпсуємо відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки тому, що ми на щось ображені», – сказав Боднар.

Посол зазначив, що з деяких питань «є складний діалог», зокрема і щодо взаємодії Туреччини з Росією.

«Ми можемо сказати, що це та країна, яка насамперед відстоює свої інтереси і реалізує їх у такий спосіб, який може», – заявив дипломат.

Боднар підкреслив, що діалог між турками та росіянами сприяє розв'язанню деяких питань, навівши за приклад «зернову угоду». Він сказав, що «певним чином» Ердоган впливає на Путіна і має відповідні важелі, щоб стимулювати його виконувати ті чи інші домовленості.

«Якщо ви подивитеся на всі ці посередницькі послуги, то ніхто навіть з європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган. Тому ті посередницькі чи фасилітаторські зусилля і переговори за конкретними напрямками, і зерно, і можливо, якісь інші спроби знайти точки дотику – це також завдяки активній турецькій дипломатії», – сказав дипломат.

Нагадаємо, 5 серпня пройшли переговори президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна. Вони тривали трохи більше чотирьох годин.  Як повідомив журналістам віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, на переговорах президентів Росія та Туреччина домовилися про те, що переходять на оплату за постачання російського газу в рублях.

Раніше, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». При цьому турецький президент наголосив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

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Теги: Василь Боднар Туреччина війна росія Реджеп Таїп Ердоган путін

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