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    Туреччина провела ефектні стрільби ракетами з безпілотників Bayraktar (відео)

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    Туреччина провела успішні стрільби з БПЛА Bayraktar TB-2 ракетами MAM-L - Туреччина провела ефектні стрільби ракетами з безпілотників Bayraktar (відео)

    Туреччина провела успішні стрільби з БПЛА Bayraktar TB-2 ракетами MAM-L

    Безпілотники Bayraktar стоять на озброєнні ВМС Туреччини

    У ході військових навчань «Mavi Vatan-2021» в Егейському та Середземному морях з 25 лютого по 7 березня провели успішні стрільби з БПЛА Bayraktar TB-2 ракетами турецького виробництва MAM-L.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерство національної оборони Туреччини.

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    Туреччина провела ефектні стрільби ракетами з безпілотників Bayraktar (відео)
    Туреччина провела ефектні стрільби ракетами з безпілотників Bayraktar (відео)
    Туреччина провела ефектні стрільби ракетами з безпілотників Bayraktar (відео)
    Фото: MAM-L ile

    «Лазерокерована ракета MAM-L, вітчизняної розробки та виробництва з БПЛА Bayraktar TB-2 вразила ціль з максимальної відстані, з будь-коли досягнутих», – повідомили в міноборони.

    Нагадаємо, 26 лютого, кораблі НАТО увійшли в Чорне море для проведення навчань з Україною.

    Як повідомлялося, Україна презентувала в Туреччині унікальний вітчизняний всюдихід.

    Теги: Туреччина Чорне море НАТО Міноборони Україна ВМС ракета
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