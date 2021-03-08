Туреччина провела ефектні стрільби ракетами з безпілотників Bayraktar (відео)

Безпілотники Bayraktar стоять на озброєнні ВМС Туреччини

У ході військових навчань «Mavi Vatan-2021» в Егейському та Середземному морях з 25 лютого по 7 березня провели успішні стрільби з БПЛА Bayraktar TB-2 ракетами турецького виробництва MAM-L.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерство національної оборони Туреччини.

«Лазерокерована ракета MAM-L, вітчизняної розробки та виробництва з БПЛА Bayraktar TB-2 вразила ціль з максимальної відстані, з будь-коли досягнутих», – повідомили в міноборони.

Нагадаємо, 26 лютого, кораблі НАТО увійшли в Чорне море для проведення навчань з Україною.

Як повідомлялося, Україна презентувала в Туреччині унікальний вітчизняний всюдихід.