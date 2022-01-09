Литва і Польща добудували газопровід GIPL

Загальна вартість газопроводу склала близько $500 млн

Будівництво газопроводу GIPL (Gas Interconnection Poland – Lithuania) з Литви до Польщі завершилося. Трубопровід повністю заповнений газом. Про це повідомляє пресслужба оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid.

«Незважаючи на глобальні та локальні виклики, ми реалізували наш план і стратегічний енергетичний проєкт Литви на $116млн. До кінця 2021 року ми завершили будівництво трубопроводу GIPL»,– сказано в повідомленні компанії.

Відзначається, що в січні 2022 року було завершено будівництво трубопроводу GIPL, що з'єднує Литву і Польщу. Весь трубопровід довжиною 165 кілометрів до польського кордону заповнений газом.

Очікується, що GIPL буде запущений у 2022 році. Конкретну дату оголосять після узгодження з польським оператором газотранспортної системи, коли будівництво всієї сполучної інфраструктури підготують до запуску.

Трубопровід будувався з 2020 року. Він з'єднає прибалтійські країни і Фінляндію з газовою мережею Євросоюзу. Крім того, GIPL збільшить доступ до альтернативних джерел газу в регіоні, а також забезпечить безпеку постачання блакитного палива і конкуренцію.

Загальна вартість газопроводу склала близько $500 млн. Литовська ділянка обійшлася країні в $116 млн.

Загальна протяжність газопроводу GIPL – 508 кілометрів, з яких 165 проходять по території Литви і 343 – Польщі. Діаметр трубопроводу 700 мм. Його запуск дозволить під'єднати балтійські системи до європейського ринку газу.

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