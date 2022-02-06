Країни НАТО можуть побудувати новий газопровід у Європі – ЗМІ

Європа зацікавлення у нових газових проєктах на тлі маніпуляцій Росії з поставками

Будівництво нового газопроводу зменшить залежність Європи від Росії

Країни-учасниці НАТО розглядають можливість будівництва нового газопроводу, який знизив би залежність Європи від російського газу. Передбачається, що вони допускають відродження проєкту Midcat (газопровід який з'єднає Францію та Іспанію), повідомляє La Vanguardia.

Повідомляється, що мова йде про будівництво газопроводу за маршрутом Іспанія -Франція - Німеччина в найближчі роки для доставки алжирського газу і СПГ. Це фактично є переосмисленням старого проєкту колишнього французького лідера Шарля де Голля у 1950-х роках із доставки алжирського газу на заводи в басейні Рейну.

«Відновлення нового транскордонного сполучення із Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих столах НАТО», – пише видання із посиланням на джерела в уряді Іспанії.

Також повідомляється, що в проєкті зацікавлена Німеччина, яка сильно залежить від російського газу.

Раніше повідомлялося, що Польща та Україна збудують спільний газопровід.

«Ми говорили про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в найближчому майбутньому», – наголосив очільник польського уряду.

Він також зазначив, що Україна вже отримує допомогу від Польщі, яка продає нам газ.

Раніше повідомлялося, що Литва і Польща добудували газопровід GIPL.

До слова, Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Про це у своєму блозі повідомив віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

Напередодні Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ. Нагадаємо, парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання.

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