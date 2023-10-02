Туреччина вдарила по базах курдів у відповідь на теракт в Анкарі

Під час операції було знищено 20 цілей

Туреччина 1 жовтня о 21:00 провела спецоперацію на півночі Іраку, завдавши авіа дару по базах та Робітничої партії Курдистану після того, як ті взяли на себе відповідальність за теракт біля міністерства внутрішніх справ в Анкарі Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини.

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«Турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку, які, як вважає відомство, контролюються терористами, пов’язаними з Робітничою партією Курдистану (PKK) та Союзом громад Курдистану (KCK). Загалом було знищено 20 цілей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Туреччина зробила це відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.

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У міністерстві оборони запевнили, що Туреччина вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей, а також навколишнього середовища.

Нагадаємо, що 1 жовтня вранці у столиці Туреччини Анкарі пролунав вибух. Вибух здійснили двоє терористів, які під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС.