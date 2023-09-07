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Туреччина презентувала перший безпілотний потяг (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина презентувала перший безпілотний потяг (фото)
У Анкарі презентували перший безпілотний потяг
фото з відкритих джерел

Туреччина розпочала власне виробництво безпілотних потягів

Турецька компанія Bozankaya представила свій перший безпілотний поїзд метро, пише Yaziyor.

Церемонія приймання першого чотиривагонного складу відбулася на майданчику виробника в Анкарі. Заявляється, що поїзд пройшов весь комплекс заводських випробувань.

Рухомий склад призначається для лінії метро між містами Гебзе та Дариджа, запуск якої планується у вересні 2024 року. Кожен поїзд місткістю 1476 чоловік зможе курсувати з максимальною експлуатаційною швидкістю 80 км/год.

За словами міністра транспорту Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, до кінця року Bozankaya випустить ще 6 потягів, що передбачені за контрактом. Рівень локалізації становить 63%. Зокрема, заявляється, що поїзд оснащений турецькими візками, бортовими пристроями сигналізації, централізації та блокування (CBTC), кондиціонерами та ін.

Досвід зі створення вагонів метро Bozankaya отримала в рамках контракту 2016 року на постачання 22 потягів до Таїланду. Рухомий склад розроблявся у партнерстві з Siemens Mobility і його випуск був організований у Туреччині.

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Нагадаємо, турецька оборонна промисловість змінює профіль. Після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.

В останні роки турецька оборонна промисловість активно прагнула продемонструвати свої успіхи у галузі безпілотних систем

Після налагодження експорту безпілотних літальних апаратів (БПЛА) TB-2 Bayraktar Анкарою закордонним покупцям були продемонстровані інші нові та потужніші безпілотні турецькі літальні апарати, зокрема Kizilelma – надзвуковий дрон, яким, як передбачається, буде оснащений турецький вертольотоносець, що переробляється в дрононосець Anadolu.

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Теги: Туреччина метро промисловість потяг

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