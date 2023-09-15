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Боряться за керування хабом? Проєкт Путіна в Туреччині опинився на межі провалу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боряться за керування хабом? Проєкт Путіна в Туреччині опинився на межі провалу
Ердоган і Путін не можуть домовитися про управління хабом
фото з відкритих джерел

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що план створення газового хабу було відкладено, оскільки Москва й Анкара сварилися за контроль

Прагнення Росії створити «газовий хаб» у Туреччині, щоб замінити втрачені продажі в Європу, стикається з затримками через розбіжності щодо того, хто має ним керувати, повідомляє Reuters.

Ідея цього газового хабу була запропонована російським президентом Володимиром Путіним в жовтні 2022 року, внаслідок вибухів, які пошкодили газопровід «Північний потік», що з'єднує Росію та Німеччину через Балтійське море. Однак відтоді виникли спірні питання та розбіжності щодо відповідальності за реалізацію цього проєкту.

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що план створення газового хабу було відкладено, оскільки Москва й Анкара сварилися за контроль.

«Є проблеми з управлінням, вони борються за те, хто повинен керувати хабом», – повідомило джерело на умовах анонімності.

Інше джерело, близьке до контрольованого Кремлем газового гіганта «Газпром», визнало, що існує проблема в питаннях управління.

Нагадаємо, обсяги газовидобутку в РФ скорочуються з двозначною швидкістю другий рік поспіль, а порівняно з довоєнними рівнями зникли на 24%, випливає зі статистики Росстату. Це історично мінімальний рівень газовидобутку у країні-агресорці. 

Як результат, «Газпром» «найближчими роками може зіткнутися з серйозною загрозою своєї фінансової стабільності». У 2022-му чистий прибуток компанії скоротився на 41%, а в другому півріччі «Газпром» взагалі отримав чистий збиток у розмірі 1,2 трлн рублів. «Грошова подушка« компанії за рік стиснулася вдвічі – з 2 до 1,1 трлн рублів.

Теги: Північний потік Москва Анкара Газпром

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