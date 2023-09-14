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Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні
Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні
фото з відкритих джерел

Мустафа Левент Більген очолював генконсульства в Торонто, Нью-Йорку, був послом в Абу Дабі, пізніше був радником комітету з питань закордонних справах парламенту Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена новим надзвичайним та повноважним послом Турецької Республіки в Україні. Про це йдеться в указі за підписом Ердогана, який опубліковано в «Офіційному віснику» Туреччини.

«Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні», – йдеться в указі.

Про кандидатуру нового посла в Україні турецькі ЗМІ повідомляли у червні цього року, тепер його офіційно призначено на посаду.

Новий посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген очолював генконсульства в Торонто, Нью-Йорку, був послом в Абу Дабі, пізніше був радником комітету з питань закордонних справах парламенту Туреччини. Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов’язки з січня 2019 року.

Відповідно до виданого сьогодні указу також було призначено нових послів Туреччини у Польщі, Марокко, Бурунді та Росії.

Новим послом у Польщі став заступник генерального директора з багатосторонніх економічних питань Рауф Альп Денкташ, у Росії — речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Більгіч.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із  диктатором Путіним заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні Росії проти України. 

Теги: посол президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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