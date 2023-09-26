Туреччина схвалить заявку Швеції про вступ до НАТО, але за однієї умови

Ердоган сказав, що міністр закордонних справ Хакан Фідан і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня в Нью-Йорку

Анкара запросила винищувачі F-16 та комплекти для їх модернізації у жовтні 2021 року

Парламент Туреччини готова ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена дозволить продаж винищувачів F-16 Анкарі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Reuters.

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Ердоган сказав, що міністр закордонних справ Хакан Фідан і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня в Нью-Йорку.

За словами Ердогана, адміністрація США пов'язує продаж винищувачів F-16 Туреччині з ратифікацією Анкарою шведської заявки.

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«Якщо вони (США, – «Главком») виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку. Турецький парламент матиме вирішальне слово щодо членства Швеції в НАТО», – сказав він.

Зазначимо, що Анкара запросила винищувачі F-16 та комплекти для їх модернізації у жовтні 2021 року. Угода вартістю $6 млрд включатиме продаж 40 винищувачів, а також модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС. Державний департамент неофіційно повідомив Конгрес про потенційний продаж.

Як відомо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Нині її членство ратифікували всі представники Альянсу, окрім Угорщини та Туреччини.

Раніше Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.