Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина схвалить заявку Швеції про вступ до НАТО, але за однієї умови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Туреччина схвалить заявку Швеції про вступ до НАТО, але за однієї умови
Ердоган сказав, що міністр закордонних справ Хакан Фідан і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня в Нью-Йорку
фото з відкритих джерел

Анкара запросила винищувачі F-16 та комплекти для їх модернізації у жовтні 2021 року

Парламент Туреччини готова ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена дозволить продаж винищувачів F-16 Анкарі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Reuters.

Ердоган сказав, що міністр закордонних справ Хакан Фідан і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня в Нью-Йорку.

За словами Ердогана, адміністрація США пов'язує продаж винищувачів F-16 Туреччині з ратифікацією Анкарою шведської заявки.

«Якщо вони (США, – «Главком») виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку. Турецький парламент матиме вирішальне слово щодо членства Швеції в НАТО», – сказав він.

Зазначимо, що Анкара запросила винищувачі F-16 та комплекти для їх модернізації у жовтні 2021 року. Угода вартістю $6 млрд включатиме продаж 40 винищувачів, а також модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС. Державний департамент неофіційно повідомив Конгрес про потенційний продаж.

Як відомо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Нині її членство ратифікували всі представники Альянсу, окрім Угорщини та Туреччини.

Раніше Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

 

Теги: Швеція Анкара парламент Туреччина Що буде з Євросоюзом Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент розпочинає процедуру подання бюджету 2024 року
Держбюджет на 2024 рік: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
20 вересня, 13:01
Урсула фон дер Ляйєн закликала готуватись до розширення ЄС
Фон дер Ляйєн закликала до розширення Європейського союзу
15 вересня, 09:38
Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні
Ердоган призначив нового посла Туреччини в Україні
14 вересня, 21:39
Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Gripen
Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Gripen
12 вересня, 15:18
Триває комунікація між Туреччиною і ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції щодо зернового коридору
Зерновий коридор без РФ. Україна зробила Туреччині пропозицію
7 вересня, 19:23
Моряк впав за борт контейнеровоза MSC Nadriely
У Туреччині дивом врятували українського моряка, який впав за борт (відео)
1 вересня, 22:10
Відтепер умови ввезення тварин з України відповідатимуть загальним критеріям законодавства ЄС
Швеція скасувала спрощені правила ввезення тварин з України
1 вересня, 09:25
Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»
Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»
31 серпня, 22:17
Туристичні оператори хочуть привабити на курорти більше родин із дітьми, і заборонити алкоголь
All inclusive, але дешевше: Туреччина запропонує туристам новий вид відпочинку
28 серпня, 16:32

Політика

Росія відновила експорт зрідженого нафтового газу через порт Керч в окупованому Криму
Росія відновила експорт зрідженого нафтового газу через порт Керч в окупованому Криму
Туреччина схвалить заявку Швеції про вступ до НАТО, але за однієї умови
Туреччина схвалить заявку Швеції про вступ до НАТО, але за однієї умови
Російські війська застосовують морське озброєння на суші – Bild
Російські війська застосовують морське озброєння на суші – Bild
Генсек ООН закликав ліквідувати ядерну зброю у світі
Генсек ООН закликав ліквідувати ядерну зброю у світі
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
Кремль «воскресив» командувача Чорноморського флоту Соколова (фото, відео)
Кремль «воскресив» командувача Чорноморського флоту Соколова (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
100K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
37K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
24K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
18K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
15K
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту