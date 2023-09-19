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Туреччина активізує зусилля щодо припинення війни – Ердоган

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Туреччина активізує зусилля щодо припинення війни – Ердоган
Ердоган зазначив, що зрив зернової угоди призвів до того, що світ опинився перед новою кризою
фото з відкритих джерел

Ердоган пообіцяв припинити війну шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України

Туреччина хоче активізувати зусилля для того, щоб війна Росії проти України припинилася за умови дотримання територіальної цілісності України. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN.

«Туреччина активізує зусилля щодо припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України», – наголосив він у ході свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Ердоган також зазначив, що зрив зернової угоди призвів до того, що світ опинився перед новою кризою.

«У нас є новий план, згідно з яким ще один мільйон тонн зерна буде переданий країнам, що гостро його потребують, по всьому світу», – додав глава турецької держави.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що президент РФ уже не проти зупинити війну. Утім, надії, що це відбудеться найближчим часом – мало.

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів G20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо зернової угоди.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина війна росія зерно

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