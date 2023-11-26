Турецькі провінції потерпають від торнадо і повені (фото, відео)

Стихійні лиха сталися одразу в декількох регіонах Туреччини

На місто Даламан, що в провінції Мугла на південному заході Туреччини, обрушився льодяний торнадо. Водночас у провінції Ізмір, що на заході країни, зливи спричинили сильну повінь. Про це пише TRT Haber.

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Користувачі соцмереж опублікували відео стихійного лиха.

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Під час смерчу в провінції Мугла випав град розміром із яйце, а потім сніг. Це надзвичайно рідкісне явище для курортного регіону.

Вітер в Далмані сягнув 150 км/год. Він повалив дерева, білброди, стовпи. Деякі домівки залишилися без електрики. Про жертв інформація не надходила.

Тим часом Ізмір потерпає від наслідків сильного дощу, який ішов протягом усієї доби і посилився вчора ввечері. Із початком шторму море розлилося в районах у районі Каршияка. Вода затопила ділянки на узбережжі і перейла на вулиці та проспекти.

Влада провінції попереджала власників транспортних засобів сиренами. Багато містян намагалися врятувати автівки від затоплення.

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Нагадаємо, що останніми днями в Малайзії через масштабні повені, викликані тривалими сильними дощами, евакуювали понад 2000 людей.

До слова, недавно на Росію обрушився потужний ураган, який зривав куполи з церков і валив дерева. У російському Новокузнецьку дерево приземлилося просто на дах автівки і вбило двох людей.