Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Турецькі провінції потерпають від торнадо і повені (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Турецькі провінції потерпають від торнадо і повені (фото, відео)
Наслідки повені в Ізмірі
фото з соцмереж

Стихійні лиха сталися одразу в декількох регіонах Туреччини

На місто Даламан, що в провінції Мугла на південному заході Туреччини, обрушився льодяний торнадо. Водночас у провінції Ізмір, що на заході країни, зливи спричинили сильну повінь. Про це пише TRT Haber.

Користувачі соцмереж опублікували відео стихійного лиха.

Під час смерчу в провінції Мугла випав град розміром із яйце, а потім сніг. Це надзвичайно рідкісне явище для курортного регіону.

Вітер в Далмані сягнув 150 км/год. Він повалив дерева, білброди, стовпи. Деякі домівки залишилися без електрики. Про жертв інформація не надходила.

Тим часом Ізмір потерпає від наслідків сильного дощу, який ішов протягом усієї доби і посилився вчора ввечері. Із початком шторму море розлилося в районах у районі Каршияка. Вода затопила ділянки на узбережжі і перейла на вулиці та проспекти.

Влада провінції попереджала власників транспортних засобів сиренами. Багато містян намагалися врятувати автівки від затоплення.

Нагадаємо, що останніми днями в Малайзії через масштабні повені, викликані тривалими сильними дощами, евакуювали понад 2000 людей. 

До слова, недавно на Росію обрушився потужний ураган, який зривав куполи з церков і валив дерева. У російському Новокузнецьку дерево приземлилося просто на дах автівки і вбило двох людей. 

Теги: Туреччина стихійні лиха повінь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптики попереджают про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах
До 50 см снігу: на Київщину насувається негода
24 листопада, 12:12
Всьго у світі нараховують 10 найбільш цікавих туристам напрямків
Які країни були популярними серед мандрівників у 2023 році: оновлений рейтинг
20 листопада, 12:30
Туреччина сьогодні проведе політичні консультації з Росією
Туреччина сьогодні проведе політичні консультації з Росією
21 листопада, 09:53

Соціум

Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8151
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7551
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5609
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5010
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua