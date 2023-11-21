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Туреччина сьогодні проведе політичні консультації з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина сьогодні проведе політичні консультації з Росією

Сьогодні у Москві відбудуться консультації з двосторонніх і регіональних політичних питань між Туреччиною і Росією

Туреччина анонсувала зустріч із представниками Росії. Сторони проведуть політичні консультації сьогодні, 21 листопада, в Москві. Очікується обговорення з двосторонніх та міжнародних питань. Про це повідомляє видання Hibya з посиланням на інформацію від турецького Міністерства закордонних справ.

«Політичні консультації з двосторонніх та міжнародних тем між Туреччиною та РФ пройдуть у Москві 21 листопада 2023 року», – йдеться у повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства.

За інформацією видання, турецьку делегацію очолить заступник глави МЗС Туреччини Бурак Акчапар, а російську – заступники глави МЗС РФ Сергій Вершинін та Олександр Грушко. Повідомляється, що під час консультацій обговорюватимуться двосторонні та регіональні питання між Туреччиною та країною-агресором.

Раніше йшлось про те, що Туреччина рекордно збільшила імпорт російської нафти. У листопаді цього року імпорт російської нафти Urals до Туреччини досягне рекордного рівня. Водночас трейдери очікують, що закупівлі нафти РФ іншими основними покупцями – Індією та Китаєм – залишаться стабільними попри менші заплановані навантаження. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів і дані фондової біржі та фінансової інформаційної компанії (LSEG).

Трейдери очікують, що цього місяця поставки нафти Urals до Туреччини перевищать жовтневі 1,4 млн тонн і подолають історичний пік жовтня 2022 року у 1,43 млн тонн. 

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Теги: імпорт росія політика економіка Туреччина

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