Знак для Росії. Небачений ураган зриває куполи з церков (відео)

У російському Новокузнецьку дерево впало просто на дах автівки, водій та пасажир загинули

У російському Сибіру вирує потужний ураган. Найбільше постраждали Алтайський край, Кемеровська та Новосибірська області. Там уже є перші жертви. Проо це пишуть російські пабліки, зокрема Telegram-канал Baza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вітер зі швидкістю 35 м/c зносить дахи будинків, стовпи, дерева та автомобілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Барнаулі вихор зміг пересунути автопричіп, у Бійську зніс купол храму, а в Новокузнецьку зніс вивіску біля торговельного центру, яка впала на жінку. Через ураган дерева завалили трасу Сорокіно – Бійськ, зараз дорогу намагаються звільнити рятувальники МНС», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Baza публікує відео, на якому видно, як дерево падає на машину.

Цей інцидент стався у Новокузнецьку. Водій вирішив пригальмувати і дерево приземлилося просто на дах автівки, у якій було двоє людей. Місцеві ЗМІ пишуть, що водій та пасажир загинули.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що в деяких будинках зникла електрика. А російська влада повідомляє, що найближчим часом очікувати на поліпшення погодних умов не варто.

Нагадаємо, що в суботу, 18 листопада, у Білгородській області РФ згорів військовий госпіталь.