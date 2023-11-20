Які країни були популярними серед мандрівників у 2023 році: оновлений рейтинг

Фаворитом серед туристів залишається Франція

Аналітики порталу World Population Review, який спеціалізується на темах глобальної демографії, склали новий рейтинг із ТОП-10 найбільш відвідуваних країн cвіту у 2023 році. В основі прогнозу – дані Всесвітньої туристичної організації з турпотоку за перше півріччя у кореляції з темпами відновлення обсягів докоподібного періоду

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10. Велика Британія – 39,4 млн

Віддаєте перевагу культурі, шопінгу чи історії – у Великій Британії знайдеться все: від суєти Лондона до романтики Единбурга, від зйомок «Гаррі Поттера» до легендарних «Бітлз». А ще можна загадати бажання на нульовому меридіані у Грінвічі.

9. Німеччина – 39,6 млн

У Німеччині налічується близько 6800 музеїв та безліч чудових замків, включаючи знаменитий Нойшванштайн. Тож можна влаштувати тур замками та музеями, а ще побувати в Кельнському замку, спробувати німецьке пиво і навіть дійти пішки до Франції. Всього потрібно потрапити в місто Кель і знайти головну його пам'ятку – міст, що з'єднує Німеччину і Францію.

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8. Таїланд – 39,8 млн

Чарівний та різноманітний Таїланд увібрав у себе найкраще, що є не лише в Азії, а й у всьому туристичному світі. Буддійські храми, історичні та культурні цінності, насичені розваги, яскравий підводний світ, дивовижна природа, шикарний шопінг та знаменитий масаж – все це робить відпочинок у Таїланді просто незабутнім.

Ну а відвідування стародавнього міста Аюттхайя має бути у списку бажань кожного любителя історії. Колись це був справжній мегаполіс – там мешкало понад мільйон людей і послідовно правили понад 33 тайські королі.

7. Мексика – 45 млн

Від естетично привабливих вуличок та архітектурних чудес до безтурботних пляжів та унікальних традицій – Мексика є універсальним місцем для допитливих мандрівників. У цій країні легко поєднати пляжний, екскурсійний та екстремальний відпочинок. Різноманітність курортів порадує туристів великим вибором готелів, ресторанів та нічних клубів різної цінової категорії.

6. Туреччина – 51,2 млн

Найбільше місто Туреччини, Стамбул, є єдиним містом у світі, яке розташоване одночасно у двох частинах світу та поєднує в собі східну та європейську культуру. Середземноморське (Анталія) та Егейське узбережжя Туреччини відоме своїми курортами, які приваблюють мільйони туристів щоліта. А якщо додати до цього пляжного коктейлю унікальні історичні та природні місця, то вийде універсальний напрямок для відпочинку.

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5. Італія – ​​64,5 млн

Італія закохує в себе раз і назавжди – неповторним колоритом, яскравими фарбами та особливою енергетикою. Спробуйте справжню італійську піцу та пасту, вирушайте на шопінг до Мілана, відпочиньте на пляжах усіх п'яти морів Італії, помилуйтеся на вечірній Гранд Канал у Венеції, рекомендують аналітики World Population Review. До речі, в Італії найбільше об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

4. Китай – 65,7 млн

Китай – країна з більш ніж 4000-річною історією! Відвідайте Велику Китайську Стіну, Заборонене Місто в Пекіні, Теракотову Армію в Сіані, Шанхай та його чудові хмарочоси.

Насолоджуйтеся вражаючими пейзажами планети Пандора з фільму «Аватар» і пройдіться найдовшим і найвисотнішим скляним мостом у світі! Відпочиньте на пляжах Східних Гаваїв - саме так називають курортний острів Хайнань.

Нарешті, спробуйте традиційну китайську кухню: вона багата на різноманітність страв, стилів приготування їжі, історичними та культурними особливостями вибору інгредієнтів.

3. США – 79,3 млн

Ця величезна країна пропонує нескінченні пам'ятки, включаючи водоспади, каньйони, національні парки, пляжі. Голлівуд та Гранд-Каньйон, Діснейленд та Ніагара, Алькатрас та Манхеттен, історична траса Route 66 та Аппалацька стежка. Тисячі туристів їдуть до Нью-Йорка, щоб прогулятися улюбленими місцями Керрі Бредшоу, пограти в казино в Лас-Вегасі та сфотографуватися на Алеї зірок у Лос-Анджелесі.

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2. Іспанія – 83,7 млн

Іспанія – ідеальне місце для відпочинку восени, взимку та навесні завдяки своєму помірному клімату. Країна є домом для багатьох природних та історичних пам'яток, прекрасних пляжів.

Цього року з'явився привід з'їздити до Барселони не лише на море: будівництво Базиліки Святої Сімейства добігає кінця. Будівництво веж на честь Матвія та Іоанна було завершено наприкінці вересня. Башти, присвячені Луці та Марку, відкрили ще минулого року. На сьогоднішній день зведено 13 веж храму із запланованих 18.

1. Франція – 89,4 млн

Франція є найбільш відвідуваною країною у світі, і це звання вона утримує вже 30 років. Це не дивно з огляду на багатство пам'яток: від знаменитої Ейфелевої вежі до чарівних паризьких вулиць та сонячних пляжів Лазурного берега. Крім відомих туристичних напрямків, мальовничі луки Франції, розташовані серед водоспадів, озер та величних гір Юра, роблять її найкращим вибором для любителів пригод.

До слова, з початку 2024 року в столиці Нідерландів введуть найвищий туристичний податок серед країн Європейського Союзу. Про це пише Dutch News із посиланням на фінансового директора міста Хестер ван Бюрен. Зазначається, що «місто підвищить податок на проживання до 12,5% від вартості номера в готелі, а пасажири круїзних лайнерів платитимуть 11 євро на людину, а не 8 євро».