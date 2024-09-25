У Білорусі політв’язні працювали на плантації члена німецької ультраправої партії AfD – ЗМІ

Йорг Дорнау та його партнер Юрій Куницький на зустрічі з головою Гродненського облвиконкому Караніком. Вересень 2020.

Один із робітників на фермі Дорнау, Андрій, розповів виданню, що сортував цибулю приблизно за п’ять євро на день

Член ультраправої партії Альтернатива для Німеччини в парламенті землі Саксонія Йорг Дорнау використовував політичних в’язнів для роботи на своїй цибулевій плантації у Білорусі. Про це повідомляє Reform.news.

За інформацією видання, Дорнау уклав угоду з місцевим Центром ізоляції правопорушників щодо працевлаштування білорусів, засуджених за політичні злочини, на його білоруську агрокомпанію ТОВ «Цыбулька-Бел».

Один із робітників на фермі Дорнау, Андрій, розповів виданню, що сортував цибулю приблизно за п’ять євро на день після того, як його затримали в лютому 2024 року через те, що він поставив лайк до публікації в соціальних мережах.

«Нас відвезли на склад. Лютий, підвал, одяг як у кого. Тому руки і ноги мерзли. Сніданок о 7:00 ранку. Працювали так до 18:00 без їжі та води. Цибуля смачна», – розповів він.

Він каже, що між «Цыбулькою-Бел» і лідським ЦІП був підписаний договір підряду, робота не була примусовою. Зароблені гроші мали піти в рахунок утримання в ЦІП.

«Згода на роботу підписувалася щодня. Якщо старший вважав, що затриманий добре працює, йому давали зарплату. Лідському відділу поліції платили 30 рублів (білоруських), затриманим – близько 20. Цибулю сортували для торгової мережі «Євроопт», – розповів Андрій.

Він також повідомив, що одного разу навіть бачив німецького бізнесмена.

«Високий, лисий чоловік. Одного разу він приїхав на своїй машині з німецькою реєстрацією. Він заходив на склад, де ми разом із найманими працівниками сортували цибулю», – сказав чоловік.

Коли журналісти показали Андрію фотографію Йорга Дорнау, він сказав, що той дуже схожий на людину, яку він бачив.

Йорг Дорнау народився у Борні, Саксонія. Йому 53 роки, він здобув аграрну освіту та займається підприємницькою діяльністю. З 2019 року Дорнау представляє ультраправу популістську партію AfD у парламенті Саксонії у східній Німеччині та потрапив під пильну увагу через бізнес у Білорусі.

Німецьку партію AfD називають проросійською. Ця політсила виступає, зокрема, за припинення військової допомоги Україні. Основна ідеологія партії спрямована проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців.

Нагадаємо, у Білорусі буде доповнено Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає відповідальність за насильство, погрози, образи у бік експрезидента країни. Відповідний законопроєкт до Національних зборів направив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру». Про це повідомляє близький до пресслужби авторитарного білоруського лідера телеграм-канал «Пул Первого». Повідомляється, що серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають важкі захворювання.