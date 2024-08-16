Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
Останніми днями правозахисники отримали докази того, що політв’язнів змушують писати прохання про помилування на ім’я Лукашенка
фото з відкритих джерел

Серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають важкі захворювання

У Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру». Про це повідомляє близький до пресслужби авторитарного білоруського лідера телеграм-канал «Пул Первого». 

Повідомляється, що серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають важкі захворювання.

Також повідомляється, що серед помилуваних є особи пенсійного віку.

Як повідомляє «Пул Первого», усі помилувані визнали провину, «щиро покаялися у скоєному та взяли зобов’язання вести законослухняний спосіб життя».

Останніми днями правозахисники отримали докази того, що політв’язнів змушують писати прохання про помилування на ім’я Лукашенка. Це відбувається в різних місцях неволі по всій країні. Про це повідомляє Telegram-канал правозахисного центру «Вясна».

У липні правозахисники з центру «Вясна» повідомляли, що до новополоцької колонії №1 щодня приходять представники прокуратури Мінська і змушують політв’язнів писати прохання про помилування.

На початку липня правозахисники повідомили про звільнення 18 політв’язнів. Один із них – колишній голова Партії БНФ Ригор Костусьов, засуджений до 10 років позбавлення волі. Пізніше стало відомо про звільнення Дар'ї Лосік, Тамари Острейка, Світлани Лупач, Катерини Мадянькової та Поліни Палавінка.

Нагадаємо, у Білорусі буде доповнено Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає відповідальність за насильство, погрози, образи у бік експрезидента країни. Відповідний законопроєкт до Національних зборів направив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Таким чином, пропонується позбавляти волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років за «насильство, погрозу насильством, знищення або пошкодження майна» президента Білорусі, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням строку його перебування на посаді або достроково за його відставку або стійку нездатність через стан здоров'я виконувати обов'язки.

Читайте також: Лукашенко почав шантажем випрошувати мирні переговори
Теги: правозахисники Олександр Лукашенко партії звільнення помилування політв’язні Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
Рішення про видалення сцени було прийнято з метою уникнути зайвої травматизації глядачів та членів знімальної групи
Продюсери вилучили з фільму «Іржа» сцену, через яку судили Алека Болдвіна
17 липня, 14:17
У Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34
Роберт Менендес неодноразово підтримував Україну
Американський сенатор, який підтримував Україну, іде у відставку через звинувачення у корупції
18 липня, 13:30
Дмитро Лубінець під час візиту до полонених росіян
Лубінець пояснив, як російський Червоний Хрест вводить в оману родичів полонених українців
20 липня, 15:20
Повітряна тривога тривала понад сім годин
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00
Опозиціонер жодного разу не сказав про те, що війну проти України веде Росія, називаючи її війною Путіна
Звільнений російський опозиціонер Яшин: Ключове завдання усіх людей – порятунок України
4 серпня, 23:21
Зазначається, що деякі сомельє можуть не сприймати додавання шматочків льоду у вино
ЗМІ розкрили улюблений спосіб Гарріс насолоджуватися вином
6 серпня, 04:30
Встановленням цього факту займається спеціальна комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Виплати від держави: на що можуть розраховувати звільнені з полону українці
8 серпня, 23:00

Політика

Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії
Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії
«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times
Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
26K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
19K
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
14K
Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua