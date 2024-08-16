Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»

Останніми днями правозахисники отримали докази того, що політв’язнів змушують писати прохання про помилування на ім’я Лукашенка

Серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають важкі захворювання

У Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру». Про це повідомляє близький до пресслужби авторитарного білоруського лідера телеграм-канал «Пул Первого».

Повідомляється, що серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають важкі захворювання.

Також повідомляється, що серед помилуваних є особи пенсійного віку.

Як повідомляє «Пул Первого», усі помилувані визнали провину, «щиро покаялися у скоєному та взяли зобов’язання вести законослухняний спосіб життя».

Останніми днями правозахисники отримали докази того, що політв’язнів змушують писати прохання про помилування на ім’я Лукашенка. Це відбувається в різних місцях неволі по всій країні. Про це повідомляє Telegram-канал правозахисного центру «Вясна».

У липні правозахисники з центру «Вясна» повідомляли, що до новополоцької колонії №1 щодня приходять представники прокуратури Мінська і змушують політв’язнів писати прохання про помилування.

На початку липня правозахисники повідомили про звільнення 18 політв’язнів. Один із них – колишній голова Партії БНФ Ригор Костусьов, засуджений до 10 років позбавлення волі. Пізніше стало відомо про звільнення Дар'ї Лосік, Тамари Острейка, Світлани Лупач, Катерини Мадянькової та Поліни Палавінка.

Нагадаємо, у Білорусі буде доповнено Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає відповідальність за насильство, погрози, образи у бік експрезидента країни. Відповідний законопроєкт до Національних зборів направив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Таким чином, пропонується позбавляти волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років за «насильство, погрозу насильством, знищення або пошкодження майна» президента Білорусі, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням строку його перебування на посаді або достроково за його відставку або стійку нездатність через стан здоров'я виконувати обов'язки.