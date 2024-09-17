У Франції буде розглянуто резолюцію про імпічмент Макрона

Резолюцію проти президента Франції підтримав 81 депутат від блоку лівих «Новий народний фронт», з них 72 парламентарі від партії «Франція, що не підкорилася»

У Нацзборі Франції, нижній палаті парламенту, 17 вересня розглянуть резолюцію про імпічмент президента Еммануеля Макрона, висунуту лівою партією «Нескорена Франція». Вона виступила з цією ініціативою після того, як політик не допустив участі лівих у уряді, який формується, незважаючи на перемогу їх коаліції на виборах до парламенту.

Пропозиція була висунута відповідно до статті 68 французької конституції, яка передбачає можливість усунення президента від влади у разі порушення ним своїх обов'язків. Резолюцію потримав 81 депутат від блоку лівих «Новий народний фронт», з них 72 парламентарі від партії «Нескорена Франція», а також зелені та низка інших депутатів із групи «Ліві демократи та республіканці».

Раніше стало відомо, що партія «Нескорена Франція» ініціювала процедуру імпічменту щодо Макрона. Як повідомила голова парламентської фракції політформування Матільда ​​Пано, проект відповідної резолюції вже надіслано законодавцям.

Зокрема стверджувалось що відмова президента призначити головою уряду Люсі Касте висунуту блоком лівих партій «Новий народний фронт», куди входить і «Нескорена Франція», є «серйозним порушенням обов'язку поважати волю, виражену загальним голосуванням».

До цього керівництво партії вже погрожує запустити механізм усунення Макрона, якщо він не призначить кандидата лівого альянсу «Новий народний фронт» Люсі Касте на пост прем'єр-міністра. Партія Касте посіла перше місце за підсумками парламентських виборів.

Колишній президент Франції Франсуа Олланд, який також взяв участь у виборах до Нацзборів, тим часом висловив упевненість, що «макронізму» в країні настав кінець. За його словами, ця заява не має відношення до помсти, оскільки він дійсно вважає, що настав час політичної перебудови.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

