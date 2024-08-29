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Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття «шахедів» – «Гаюн»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття «шахедів» – «Гаюн»
Ірано-російські дрони не вперше під час атаки залітають на територію Білорусі
фото з відкритих джерел

Близько 03:55 у Гомельській області місцеві чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі

У Білорусі, ймовірно, вперше застосували авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, який вкотре залетів на територію країни. Про це повідомляє моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

За інформацією аналітиків, уночі 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із «шахедів» знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі.

Як свідчать дані моніторингу, після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС (Військово-повітряних сил) близько 20 хвилин «ганявся за порушником», а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області місцеві чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.

«Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі – російський дрон-камікадзе типу «Шахед», – йдеться у заяві «Беларускі Гаюн».

Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття «шахедів» – «Гаюн» фото 1
фото: Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project

Як відомо, ірано-російські дрони не вперше під час атаки залітають на територію Білорусі.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня 2024 року окупанти знову атакували Україні ракетами та дронами. Протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом Росія атакувала трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, з повітряного простору Курської та Білгородської областей. Також окупанти запустили 74 «Шахеди» з Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері у квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

Також у Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

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Теги: Білорусь безпілотник винищувач дрон

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