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Білорусь порушила повітряний простір України? Заява Повітряних сил

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білорусь порушила повітряний простір України? Заява Повітряних сил
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили заявляють про радіолокаційну перешкоду

Сьогодні, 24 вересня, Білорусь не порушувала повітряний простір України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ заявляли, що білоруський винищувач Як-130 порушив повітряний простір України. Моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» також підтверджував цю інформацію та повідомляв про навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

До слова, о 14:29 у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека також оголошувалася в низці північних областей. За даними моніторингових телеграм-каналів, літак Як-130 перетинав держкордон з Україною з боку Білорусі о 14:28 в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ Україна ЗСУ Білорусь винищувач війна тривога

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