Білорусь порушила повітряний простір України? Заява Повітряних сил

Повітряні сили заявляють про радіолокаційну перешкоду

Сьогодні, 24 вересня, Білорусь не порушувала повітряний простір України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ заявляли, що білоруський винищувач Як-130 порушив повітряний простір України. Моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» також підтверджував цю інформацію та повідомляв про навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

До слова, о 14:29 у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека також оголошувалася в низці північних областей. За даними моніторингових телеграм-каналів, літак Як-130 перетинав держкордон з Україною з боку Білорусі о 14:28 в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.