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Дебати Гарріс і Трампа: якою була перша реакція учасників після ефіру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Дебати Гарріс і Трампа: якою була перша реакція учасників після ефіру
І Трамп і Гарріс вважають себе переможцями дебатів
фото із відкритих джерел

У команді Гарріс задоволені дебатами, Трамп назвав їх найкращими для себе за всю історію

Команда віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка є кандидатом у президенти від Демократичної партії, задоволена тим, як відбулися її сьогоднішні дебати з опонентом від республіканців, колишнім президентом країни Дональдом Трампом. Про це пише CNN.

«Радники кампанії Гарріс розповіли CNN під час дебатів у вівторок увечері та після них, що, на їхню думку, віцепрезидент продемонструвала відмінне володіння питаннями, висловила ідеї, на які вона розраховувала, з таких ключових питань, як права на аборти, економіка та зовнішня політика. І, що чудово, їй вдалося вивести Трампа з себе – і не один раз», – йдеться в повідомленні.

Тим часом The Guardian звертає увагу, що Трамп у соцмережі високо оцінив свій виступ на дебатах. Він заявив: «Я думаю, це були мої найкращі дебати за всю історію». Він вважає, що дебати показали, «наскільки вони (конкуренти – «Главком») слабкі» і «що вони роблять, щоб зруйнувати нашу країну, на кордоні, у зовнішній торгівлі, у всьому».

До слова, команда Камали Гарріс хоче, аби вона та її конкурент на виборах у США Дональд Трамп провели ще один раунд дебатів у жовтні. Трамп також заявив, що Гарріс хоче провести ще одні дебати, але він не впевнений, чи буде це робити.

Нагадаємо, телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії. 

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Теги: вибори у США Камала Гарріс соцмережі дебати політика партії Дональд Трамп

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