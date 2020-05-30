Заслужена артистка відреагувала на чутки про участь у виборах мера Івано-Франківська



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Заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца поки не збирається в політику

Ірму Вітовську-Ванцу начебто делегувала на вибори партія «Слуга народу»

Заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца спростувала інформацію про участь у виборах міського голови Івано-Франківська.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні франківці! До мене надійшли певні чутки, начебто мене делегують від політичної сили «Слуга народу», що мене здивувало, на посаду мера Івано-Франківська», – зазначила Вітовська.

За її словами, такі чутки поширює компанія, що моніторить настроєвий та політичний фон.

«Ніхто не обговорював зі мною таку ймовірність. Жодна політична сила не робила певних пропозицій. Це нісенітниця... або провокація», – додала артистка.

Ірама Вітовська-Ванца запевнила, що не йду «ні в мери, ні в сери ,ні в пери».

Нагадаємо, напередодні посол України у Польщі Андрій Дещиця також спростував чутки про участь у виборах міського голови Львова.

Зазначимо, що Ірма Вітовська-Ванца є уродженкою Івано-Франківська.

Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.