У Білорусі коронавірусом заразилися вже 41 658 осіб



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За весь період поширення інфекції на території країни померли 229 пацієнтів

За останню добу зареєстровано 894 випадки зараження

Станом на 30 травня у Білорусі зареєстровано 41 658 осіб з позитивним тестом на Covid-19.

Про це повідомляє Інтерфакс-Захід з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я республіки

За останню добу зареєстровано 894 випадки зараження. При цьому летальних випадків офіційно – 5 за день. Білоруські чиновники відзначають, що на 30 травня одужали і виписані 17 964 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз Covid-19.

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров’я, вже проведено 526 559 тестів на коронавірусну інфекцію.

«За весь період поширення інфекції на території країни померли 229 (на 29 травня – 224) пацієнтів з рядом хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією».

Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п’ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.