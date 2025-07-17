У Бєлгороді пролунали сильні вибухи

Місцеві жителі скаржаться на атаку дронів

У ніч на 17 липня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Як пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ, після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

На відео, оприлюднених у мережі, зафіксовано серію гучних вибухів, після яких у небо піднялися густі клуби диму.

За попередніми повідомленнями місцевої влади, внаслідок інциденту нібито є постраждалі та загиблий, а також пошкоджено приватні будинки.

Крім того, російські пропагандисти вкотре заявили про «успішну» роботу систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.