МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

Анкара чекає відповіді Києва щодо третього раунду перемовин у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав після участі в саміті БРІКС у Бразилії телеканалу TRT Haber, передає «Главком».

За словами Фідана, найближчим моментом досягнення миру між Росією та Україною були переговори у Стамбулі. Очільник турецького МЗС заявив, що Москва готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва».

Посадовець також озвучив інформацію щодо можливої зустрічі президентів США і України та російського диктатора: «Щодо саміту лідерів, новим є те, що на відміну від минулого, включно з паном Путіним, ніхто з нинішніх учасників переговорного процесу не має заперечень проти зустрічі. Немає принципових перешкод для того, щоб пан Трамп, пан Путін, пан Зеленський зустрілися під головуванням нашого президента».

Раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп погодився взяти участь у потенційній зустрічі з лідерами України та Росії в Туреччині за умови, що в ній особисто братиме участь Володимир Путін. Президент Туреччини зазначив, що Москва і Київ неодноразово заявляли про довіру до Анкари як до посередника: «І Україна, і Росія неодноразово заявляли, що довіряють нам. Переговори в Стамбулі відкрили двері до миру».

Також «Главком» інформував, що риторика Кремля демонструє відмову від мирних зусиль. Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у відповідь на заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про «усунення загроз безпеці Росії».