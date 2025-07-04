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Генштаб назвав кількість ліквідованих окупантів з початку року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Генштаб назвав кількість ліквідованих окупантів з початку року
Також знищено 1 311 танків противника
фото: Генштаб ЗСУ

Понад 230 тис окупантів: Генштаб назвав потужні втрати РФ за перше півріччя 2025 року

За перші шість місяців 2025 року Сили оборони України досягли значних успіхів у ліквідації російських окупантів та ворожої техніки. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку року було знешкоджено понад 230 тис російських військовослужбовців, пише «Главком».

Окрім значних втрат у живій силі, українські захисники та захисниці продемонстрували велику ефективність у знищенні ворожої техніки:

  • Знищено 1 311 танків противника.
  • Виведено з ладу 2 885 бойових броньованих машин ворога.

Нагадаємо, Сили оборони України 3 липня вдруге за поточний тиждень успішно вдарили по командному пункту восьмої загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що втрати противника уточнюються. «Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу», – наголосив Генштаб.

Як відомо, Збройні Сили України активно адаптують програми підготовки особового складу до вимог сучасної війни. Військовослужбовці проходитимуть адаптаційні курси для нарощування навичок у застосуванні штатної зброї, формуванні морально-психологічної стійкості та злагодженості у складі малих тактичних груп, з урахуванням бойового досвіду 2022–2025 років.

До слова, Слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. 

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Теги: Генштаб Україна війна росія окупанти

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