МЗС Китаю заперечує постачання зброї сторонам війни в Україні та звинувачує НАТО в наклепі

Міністерство закордонних справ Китаю у четвер, 26 червня 2025 року, заперечило постачання зброї будь-яким сторонам у війні в Україні. Речник МЗС Китаю Го Цзякунь також звинуватив «відповідний персонал НАТО» у наклепі на «нормальне нарощування військових потужностей» Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заяви Го Цзякуня прозвучали на регулярному брифінгу для преси у відповідь на висловлювання Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Раніше Рютте говорив про «масове нарощування» військових сил у Китаї та про підтримку Китаєм військових зусиль Росії в Україні.

Китайська сторона послідовно стверджує, що дотримується нейтралітету у війні в Україні та не надає військової допомоги жодній зі сторін конфлікту. Водночас Пекін активно розвиває торговельні та економічні відносини з Росією, що викликає занепокоєння західних країн, які підозрюють Китай у прихованій підтримці військових зусиль Кремля.

Нагадаємо, російська агресія в Європі та зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні – тісно пов’язані виклики. Ідея Дональда Трампа «відірвати» Росію від Китаю через загравання з Путіним є хибною. Про це «Главкому» розповів Майкл Феллон, міністр оборони Великої Британії у 2014–2017 роках.

На полях форуму Black Sea and Balkans Security Forum 2025 в румунській Констанці Феллон заявив, що такий підхід є стратегічною помилкою, адже США стикаються не з двома окремими проблемами, а з єдиним геополітичним викликом.

Колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон роз'яснив, яким чином Китай бере участь у повномасштабній війні Росії проти України, попри публічні заяви Пекіна про нейтралітет. За словами Феллона, російські війська активно використовують китайську зброю та технології на українському фронті. Про це Майкл Феллон розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Росія в Україні використовує китайську зброю та технології, північнокорейські війська. Лідерів ХАМАС приймають в Москві. Китай та Іран тісно взаємодіють між собою. Тож, я б сказав, що все це один конфлікт», – заявив Майкл Феллон, підкреслюючи взаємозв'язок між різними глобальними конфліктами та гравцями.