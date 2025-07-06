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Рютте: Росія за три місяці виробляє боєприпасів більше, ніж усе НАТО за рік

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рютте: Росія за три місяці виробляє боєприпасів більше, ніж усе НАТО за рік
Рютте: Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик
фото: Армія inform

В умовах сучасної загрози Альянс не зможе ефективно себе захищати, якщо надалі зберігатиме оборонні витрати на рівні 2%, вважає генсек НАТО Марк Рютте

Росія нині виготовляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті за цілий рік. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times, коментуючи необхідність збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО, передає «Главком».

«Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, передусім, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів у новітній історії», – заявив Рютте.

Він підкреслив, що нині Росія, заручившись підтримкою Північної Кореї, Китаю та Ірану, веде неспровоковану агресивну війну проти України. На його думку, саме це свідчить про тісний зв’язок між безпекою Індо-Тихоокеанського регіону та Північної Атлантики.

Рютте наголосив, що в умовах сучасної загрози Альянс не зможе ефективно себе захищати, якщо надалі зберігатиме оборонні витрати на рівні 2%.

«Тому, коли йдеться про основні оборонні видатки, ми повинні збільшити їх до 3,5%. І потім, звичайно, всі витрати, пов'язані з обороною. Нам потрібно розвивати оборонно-промислову базу. Нам потрібно витрачати гроші на кібербезпеку, на гібридну зброю. Нам потрібно готувати до викликів усе суспільство, а не лише армію», – підкреслив він.

За словами Рютте, загалом ці заходи передбачають підняття витрат до 5% ВВП, і це, хоч і значне фінансове навантаження, є необхідним:

«Так, це величезна сума витрат. Але якщо ми цього не зробимо, нам доведеться вчити російську мову», – резюмував генсек НАТО.

Раніше ми писали, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському виданню The New York Times.

Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.

Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, а в цей час зайнятися захопленням Тайваню.

До слова, заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову зробив провокативну заяву – цього разу він звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Причиною стала нещодавня заява очільника Альянсу про ймовірну змову Китаю та Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Медведєва.

Теги: росія НАТО армія Європа Марк Рютте

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