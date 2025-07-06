Генсек НАТО назвав країну, на яку нападе Росія

Марк Рютте заявив, що на цей момент Росія не готує вторгнення до країн НАТО, але через кілька років ситуація може змінитися

Кремлівський диктатор Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, однак така загроза цілком реальна у перспективі, за п’ять-сім років. Як інформує «Главком», про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.

Під час розмови журналістка згадала публікацію The New Yorker про нещодавні військові навчання в Естонії, що мали на меті перевірити готовність країни до потенційного вторгнення Росії. У матеріалі вказувалося, що Естонія не має власних військово-морських і повітряних сил, а в умовному конфлікті армія агресора мала значну перевагу в бронетехніці та дальнобійній зброї.

Утім, Рютте не вважає цей сценарій тривожним сигналом.

«Ні. Те, що описав The New Yorker, вірно, але це не стало для нас тривожним дзвіночком, тому що в нас уже є всі необхідні плани на випадок, якщо Естонію атакують – і росіяни це знають, – наша реакція буде руйнівною», – наголосив генсек.

За його словами, НАТО не лише має плани оборони, але й працює над їх практичною реалізацією.

«Ми повинні не просто мати ці плани, а й забезпечити наявність людей і військової техніки, щоб втілити їх у життя. Саме тому потрібно витрачати більше», – пояснив він.

Рютте підкреслив, що наразі Путін утримується від нападу, оскільки розуміє: відповідь НАТО буде потужною, зокрема за участю США.

«Справа не в тому, що естонці залишаться самі. Буде задіяна вся міць НАТО, включно з повною підтримкою з боку США, які прийдуть на допомогу. Путін це знає. Тому він не нападе на Естонію зараз. Але він може зробити це через п’ять або сім років, якщо ми не зробимо всіх необхідних додаткових інвестицій», – застеріг Рютте.

Коли в нього запитали, чи впевнений він у готовності США захищати Естонію, з огляду на невиразну позицію президента Дональда Трампа, Рютте відповів рішуче.

«На 100%. У мене немає жодних сумнівів, і це було абсолютно ясно під час заключної пресконференції в Гаазі. Крім того, все, що я обговорював за останні шість місяців із новою адміністрацією США – абсолютно жодного натяку на сумнів: США повністю прихильні до НАТО і повністю підтримують статтю 5», – сказав генсек.

Водночас він визнав, що існує серйозне подразнення у відносинах: «європейці не сплачували свою справедливу частку».

Нагадаємо, Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.

Також Росія нині виготовляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті за цілий рік.