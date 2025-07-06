Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генсек НАТО назвав країну, на яку нападе Росія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО назвав країну, на яку нападе Росія
Рютте підкреслив, що наразі Путін утримується від нападу, оскільки розуміє: відповідь НАТО буде потужною
фото з відкритих джерел

Марк Рютте заявив, що на цей момент Росія не готує вторгнення до країн НАТО, але через кілька років ситуація може змінитися

Кремлівський диктатор Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, однак така загроза цілком реальна у перспективі, за п’ять-сім років. Як інформує «Главком», про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.

Під час розмови журналістка згадала публікацію The New Yorker про нещодавні військові навчання в Естонії, що мали на меті перевірити готовність країни до потенційного вторгнення Росії. У матеріалі вказувалося, що Естонія не має власних військово-морських і повітряних сил, а в умовному конфлікті армія агресора мала значну перевагу в бронетехніці та дальнобійній зброї.

Утім, Рютте не вважає цей сценарій тривожним сигналом.

«Ні. Те, що описав The New Yorker, вірно, але це не стало для нас тривожним дзвіночком, тому що в нас уже є всі необхідні плани на випадок, якщо Естонію атакують – і росіяни це знають, – наша реакція буде руйнівною», – наголосив генсек.

За його словами, НАТО не лише має плани оборони, але й працює над їх практичною реалізацією.

«Ми повинні не просто мати ці плани, а й забезпечити наявність людей і військової техніки, щоб втілити їх у життя. Саме тому потрібно витрачати більше», – пояснив він.

Рютте підкреслив, що наразі Путін утримується від нападу, оскільки розуміє: відповідь НАТО буде потужною, зокрема за участю США.

«Справа не в тому, що естонці залишаться самі. Буде задіяна вся міць НАТО, включно з повною підтримкою з боку США, які прийдуть на допомогу. Путін це знає. Тому він не нападе на Естонію зараз. Але він може зробити це через п’ять або сім років, якщо ми не зробимо всіх необхідних додаткових інвестицій», – застеріг Рютте.

Коли в нього запитали, чи впевнений він у готовності США захищати Естонію, з огляду на невиразну позицію президента Дональда Трампа, Рютте відповів рішуче.

«На 100%. У мене немає жодних сумнівів, і це було абсолютно ясно під час заключної пресконференції в Гаазі. Крім того, все, що я обговорював за останні шість місяців із новою адміністрацією США – абсолютно жодного натяку на сумнів: США повністю прихильні до НАТО і повністю підтримують статтю 5», – сказав генсек.

Водночас він визнав, що існує серйозне подразнення у відносинах: «європейці не сплачували свою справедливу частку».

Нагадаємо, Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. 

Також Росія нині виготовляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті за цілий рік.

Читайте також:

Теги: росія армія путін Естонія військові навчання Марк Рютте НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На суші РФ не має жодної можливості робити успішні операції
План перемоги з трьох пунктів
8 червня, 14:21
Дональд Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі
Саміт НАТО у Гаазі: на Трампа чекає велика перемога?
24 червня, 16:00
Атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
У Самарській області атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
14 червня, 07:43
Найбільшими покупцями російських енергоносіїв є Китай, Індія та Туреччина
У травні Росія заробила на експорті нафти й газу найменше грошей з 2022 року
18 червня, 14:19
Пошкоджений будинок в Одесі
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
3 липня, 06:01
ЦПД: Росія через атаки на Київ намагається тиснути на США
Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД
4 липня, 13:39
Скульптурна композиція «Усвідомлення» встановлена на Оболоні
На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)
25 червня, 13:41
До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське
Зрадник Карякін спрогнозував, коли росіян повернуть на міжнародні турніри під своїм прапором
2 липня, 11:57
СБУ виявила в безпілотниках, якими росіяни сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
4 липня, 15:49

Події в Україні

Генсек НАТО назвав країну, на яку нападе Росія
Генсек НАТО назвав країну, на яку нападе Росія
У Дніпрі син до смерті побив батька
У Дніпрі син до смерті побив батька
Зеленський розповів кого вдалось повернути з полону у червні
Зеленський розповів кого вдалось повернути з полону у червні
Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео)
Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео)
Офіційно: «шахед» атакував будівлю ТЦК у Кременчуці
Офіційно: «шахед» атакував будівлю ТЦК у Кременчуці
«Шахед» атакував Кременчук: під удар потрапила будівля ТЦК та житловий будинок
«Шахед» атакував Кременчук: під удар потрапила будівля ТЦК та житловий будинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
254K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
90K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
45K
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти
24K
Дніпрянин посадив на клумбах у центрі міста помідори, щоб побороти неприємну проблему

Новини

Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Сьогодні, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua