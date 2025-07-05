Китай та Росія втратили інтерес до БРІКС: The Guardian пояснив чому

Сі Цзіньпін, який за останні 12 років не пропустив жодного саміту БРІКС, цього разу відправив замість себе прем’єр-міністра Лі Цяна

Лідери Росії та Китаю, Володимир Путін і Сі Цзіньпін, відмовилися брати участь у саміті БРІКС, що розпочинається 9 липня у Бразилії. Це може свідчити про зниження інтересу Москви й Пекіна до цього об’єднання країн, повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Сі Цзіньпін, який за останні 12 років не пропустив жодного саміту БРІКС, цього разу відправив замість себе прем’єр-міністра Лі Цяна. Офіційною причиною названо завантажений графік китайського лідера.

Що стосується Путіна, то він вже не вперше не бере участі у зустрічах – у 2023 році його також не було на саміті в Південній Африці. Головною причиною називають ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, який формально зобов’язані виконати і ПАР, і Бразилія. Обидві країни не змогли гарантувати Путіну імунітет від затримання.

Утім, як вважає The Guardian, справжня причина не лише юридичні обставини, а загальне охолодження інтересу Москви і Пекіна до БРІКС. Спершу ця організація була задумана як альтернатива «великій сімці» для країн, що розвиваються. Але від початку їй бракувало внутрішньої єдності через суперечливі інтереси її членів.

Останніми роками до БРІКС приєдналися Індонезія, Іран, Єгипет, Ефіопія, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати. Проте ці держави мають суттєві розбіжності – як у рівні розвитку, так і в ставленні до Заходу.

Доктор Крістофер Сабатіні, експерт з Chatham House, звертає увагу на низку конфліктів між учасниками. Зокрема, Китай блокує спроби Індії стати постійним членом Ради Безпеки ООН через давній конфлікт у Гімалаях. Бразилія виступає за скорочення викидів вуглецю, що суперечить інтересам Росії, Саудівської Аравії та ОАЕ, які залежать від експорту нафти й газу. А Індія заперечує ідею створення єдиної валюти БРІКС, яку активно просуває Росія як альтернативу долару.

Раніше ми писали, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському виданню The New York Times.

Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.

Нагадаємо, європейські союзники по НАТО розпочали непублічне приготування до того, як Альянс має вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті. Про це пише «Главком» із посиланням на Euractiv.

Європейські союзники переконані, що президент США Дональд Трамп скоротить кількість військ, розгорнутих у Європі – а їх зараз близько 80 тис. – і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.